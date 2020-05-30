文青銀光咖啡館「功能超狂」！　侯友宜照顧銀髮族：2年內再開8間

▲侯友宜出席銀光咖啡館聯合開幕揭牌（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜30日出席「新北市有FU長照站－5家銀光咖啡館聯合開幕儀式」他表示，新北市在照顧高齡長者及陪伴者不斷推動智能衛生所、智能醫療，及公共托老中心與銀光咖啡館，每家都不同的有特色，預計2年內拓展至16家。

侯友宜更同時宣布自6月起，新北市的8家銀光咖啡館將在每週二舉辦「銀光咖啡日」活動，依各場館特色推出課程教學、手沖咖啡指導、咖啡優惠等，要成為社區長者「看得見、找得到、用得好」的第二個家。

侯友宜表示，台灣在107年已邁入高齡社會，預估在112年將步入超高齡社會行列。新北市65歲以上長者現在已經超過59萬人(14.7%)，因應高齡社會需要，市府團隊積極推動「新北醫動養」願景工程，積極佈建高齡社會的新基礎建設，迎接銀光世代的到來。今年還會陸續在板橋、三重各再成立1家，預計111年設置完成16家。

衛生局長陳潤秋表示，根據推估新北市約有12萬7,000名失能者，其中約兩成使用長照服務資源，逾五成仰賴家庭自行照顧，因此社區需要更多像銀光咖啡館提供整合照顧的好鄰居。

陳潤秋說，截至109年4月，銀光咖啡館辦理72場課程活動，轉介申請長照2,110人。推動多元的在地長照服務，讓新北長輩能舒適安心的享受在地安老，市府責無旁貸。歡迎市民朋友只要有長照需求或照顧問題，都可以走進銀光咖啡館，個案管理師都是你我可以信賴的長照好朋友。

衛生局表示，銀光咖啡館是一個舒適安心的社區空間，可以聊聊家人的生活需要，更可以為照顧你我的家人盡一份心力，幸福長照就在你我熟悉的巷弄之間。永和「有FU長照站」5家銀光咖啡館上午聯合揭牌。

衛生局表示，繼板橋府中、樹林、林口後，新北長照又有嶄新的在地服務據點，不僅提供餐點、咖啡、茶、點心等，歡迎大家敞開心走進來，顧好你我的家人與健康；更有個案管理師進駐，提供一站式長照服務，無論照顧諮詢、申請長照、客製化照顧計畫都在這，是你我社區照顧的好鄰居。

▲侯友宜出席銀光咖啡館聯合開幕揭牌（圖／記者羅婉庭攝）

衛生局指出，聯合開幕的5家銀光咖啡館都有不同的照顧超能力，永和iCare Cafe長照咖啡館有專業的無障礙環境規畫人員駐點，更是新北市最新設立的輔具分站，運用智能科技提供輔具諮詢、行動力快篩、補助額度試算等服務，守護長輩的居家安全，更透過輔具維持他們的生活品質。

板橋銀光不老咖啡館、三重銀光不老咖啡館提供多元課程與活動，鼓勵長者走出家門，共餐、交友與臨托都在這。永和柏愛藥局不僅有藥師提供專業藥物諮詢，還有個案管理師為您連結長照，並結合藝術治療，成為巷弄裡的健康守護者。樹林和鄰居家則由和鄰居家護理所團隊經營，由一群熱心的居家護理師進駐，是家庭照顧者及被照顧者喘息舒緩的據點，更透過護理專業，成為社區民眾的健康照顧好管家，提供更有溫度的長照服務。

▲新北市銀光咖啡館。（圖／翻攝自銀光咖啡館臉書）

▲侯友宜出席銀光咖啡館聯合開幕揭牌後受訪（圖／記者羅婉庭攝）