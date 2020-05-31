徐榛蔚出席消防分隊廳舍動土典禮　再提卜蜂案「不排除撤照」

▲典禮依古禮焚香祈福，花蓮縣長徐榛蔚與來賓持鏟動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局高級救護隊暨光復分隊新建廳舍開工暨動土典禮30日上午在鼓陣、醒獅表演帶動下熱鬧舉行，縣長徐榛蔚擔任主祭官，依循古禮焚香祈福、持鏟動土。徐榛蔚致詞時再度提到卜蜂養雞場案，強調縣府與民眾同一戰線，若無共識不排除予以撤照。

徐榛蔚指出，花蓮縣消防局廳舍興建經消防局提案爭取經費補助，並獲消防署大力支持，核定總補助額度新台幣2億9,203萬元，讓消防局仁里、豐濱、瑞穗、光復、特搜大隊等5棟老舊廳舍得以興建。目前第一大隊暨花蓮分隊、特種搜救大隊及高級救護隊暨光復分隊廳舍新建工程皆已開始動工，後續亦將有瑞穗及豐濱等多個廳舍陸續動工，並預計於2021年前陸續完工，屆時能更加鞏固花蓮縣的救災網絡，強化整體救災能量。

▲徐榛蔚致詞再度提到卜蜂興建養雞場案，重申若業者無法與居民達成共識，不排除撤照。

徐榛蔚話鋒一轉，對於卜蜂興建案，她代表花蓮縣政府再次重申，卜蜂養雞場雖以個人名義申請建照，仍屬中央農委會法規的合法申請程序。她強調，人民有「知」的權利，業者必須與民眾進行充分的說明與溝通，這也是業者應盡的責任與義務，縣府也會傾聽民意，並且與民眾站在同一線，若業者無法與居民進行良性溝通並達成共識，縣府不排除予以撤照，捍衛花蓮鄉親權益。

高級救護隊暨光復分隊廳舍基地原為警察局交通警察隊第2分隊廳舍，土地面積約900坪，腹地廣大；總工程經費（含規劃設計及監造）約新台幣4,800萬元，廳舍總樓地板面積350坪，為地上3層建築物，除可容納25名消防人員辦公外，更可容納7輛以上救災、救護及勤務車輛，工程預計於2021年7月完工；另同時整修暨有光復分隊廳舍，提供交通警察隊第2分隊使用，既有光復分隊廳舍與光復分駐所本為同一建物，在交換使用後可以使警力集中，作出更有效之運用。

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