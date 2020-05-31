　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

徐榛蔚出席消防分隊廳舍動土典禮　再提卜蜂案「不排除撤照」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼典禮依古禮焚香祈福，花蓮縣長徐榛蔚與來賓持鏟動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

典禮依古禮焚香祈福，花蓮縣長徐榛蔚與來賓持鏟動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局高級救護隊暨光復分隊新建廳舍開工暨動土典禮30日上午在鼓陣、醒獅表演帶動下熱鬧舉行，縣長徐榛蔚擔任主祭官，依循古禮焚香祈福、持鏟動土。徐榛蔚致詞時再度提到卜蜂養雞場案，強調縣府與民眾同一戰線，若無共識不排除予以撤照。

▲▼典禮依古禮焚香祈福，花蓮縣長徐榛蔚與來賓持鏟動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，花蓮縣消防局廳舍興建經消防局提案爭取經費補助，並獲消防署大力支持，核定總補助額度新台幣2億9,203萬元，讓消防局仁里、豐濱、瑞穗、光復、特搜大隊等5棟老舊廳舍得以興建。目前第一大隊暨花蓮分隊、特種搜救大隊及高級救護隊暨光復分隊廳舍新建工程皆已開始動工，後續亦將有瑞穗及豐濱等多個廳舍陸續動工，並預計於2021年前陸續完工，屆時能更加鞏固花蓮縣的救災網絡，強化整體救災能量。

▲▼典禮依古禮焚香祈福，花蓮縣長徐榛蔚與來賓持鏟動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致詞再度提到卜蜂興建養雞場案，重申若業者無法與居民達成共識，不排除撤照。

徐榛蔚話鋒一轉，對於卜蜂興建案，她代表花蓮縣政府再次重申，卜蜂養雞場雖以個人名義申請建照，仍屬中央農委會法規的合法申請程序。她強調，人民有「知」的權利，業者必須與民眾進行充分的說明與溝通，這也是業者應盡的責任與義務，縣府也會傾聽民意，並且與民眾站在同一線，若業者無法與居民進行良性溝通並達成共識，縣府不排除予以撤照，捍衛花蓮鄉親權益。

高級救護隊暨光復分隊廳舍基地原為警察局交通警察隊第2分隊廳舍，土地面積約900坪，腹地廣大；總工程經費（含規劃設計及監造）約新台幣4,800萬元，廳舍總樓地板面積350坪，為地上3層建築物，除可容納25名消防人員辦公外，更可容納7輛以上救災、救護及勤務車輛，工程預計於2021年7月完工；另同時整修暨有光復分隊廳舍，提供交通警察隊第2分隊使用，既有光復分隊廳舍與光復分駐所本為同一建物，在交換使用後可以使警力集中，作出更有效之運用。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
上《玩很大》被轟臭臉「對KID口氣差」！女星認走心道歉了
快訊／台南工人遭「吊塔吊掛頭」猛砸！顱骨開放性骨折滿地血..
盜台灣粉專到越南賣！囂張駭客「霸佔多名網紅臉書」　幾小時後秒
全美抗議失控！示威者砸店爽拿iPhone、名牌包就跑..洛杉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉縣振興觀光適逢脊梁山脈旅遊年　盼「達娜伊谷」榮光再現

徐榛蔚出席消防分隊廳舍動土典禮　再提卜蜂案「不排除撤照」

響應世界戒菸日　嘉義縣全國首創推三福袋

家樂福行動超市前進奮起湖　新鮮蔬果美食直送百公里

大客車駕駛回訓在地駕駛免奔波　嘉義區監理所首場額滿

響應世界無菸日　嘉市「兒少新興菸品大哉問」系列巡演入校園

長榮國際連鎖酒店攜手高鐵推住行優惠　房價最低2499元

日環食魅力無法擋　嘉義市店家推特色造型咖啡甜點

疫情後安心旅遊　嘉義市人文美景搭配銅板美食出遊首選

酒駕吊銷駕照重考前需先上課　嘉義區監理所收費開班

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

蘇貞昌「跳針」拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會！

嘉縣振興觀光適逢脊梁山脈旅遊年　盼「達娜伊谷」榮光再現

徐榛蔚出席消防分隊廳舍動土典禮　再提卜蜂案「不排除撤照」

響應世界戒菸日　嘉義縣全國首創推三福袋

家樂福行動超市前進奮起湖　新鮮蔬果美食直送百公里

大客車駕駛回訓在地駕駛免奔波　嘉義區監理所首場額滿

響應世界無菸日　嘉市「兒少新興菸品大哉問」系列巡演入校園

長榮國際連鎖酒店攜手高鐵推住行優惠　房價最低2499元

日環食魅力無法擋　嘉義市店家推特色造型咖啡甜點

疫情後安心旅遊　嘉義市人文美景搭配銅板美食出遊首選

酒駕吊銷駕照重考前需先上課　嘉義區監理所收費開班

只為維權！港總督批習近平早欲改變「一國兩制」承諾：共黨地位危險

22歲女半年沒出門原因曝！警一打開差點暈倒　爸震驚：女兒，我帶妳回家吧

醫師、護理師首選地！彰化大埔商圈550萬元住3房大樓

台中賓士遭機車撞　騎士撂「你闖紅燈」快閃...挨罰扣照！

嘉縣振興觀光適逢脊梁山脈旅遊年　盼「達娜伊谷」榮光再現

鄭文燦被撞斷肋骨…母親做這件事　王浩宇：謝謝妳把兒子獻給桃園

崔天凱：維護國安是「一國兩制」基礎　在港生活美人可以更安全

馬大偉運彩解盤／ 樂天@統一　打線過悶開大分機率高

哮喘女童被罰跑操場10圈吐血！警一查傻眼「用紅色化妝品騙人」

徐榛蔚出席消防分隊廳舍動土典禮　再提卜蜂案「不排除撤照」

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

地方熱門新聞

仙女瀑布3年奪4命　秘境入口淪「運屍道」

粉絲擠爆國華街　陳時中一行人提前離開

嘉縣長爆彩蛋：阿中部長下週抵嘉

以為「移民官」是客人　印尼男一開口慘了

爺沒錢坐計程車　暖警助送返院所

最強業配王到台南！陳時中吃飯粉絲不斷要合照

電子煙危害防制自治條例三讀通過

嘉市府澄清先鋪再刨費用廠商吸收

嘉市公有市場獲經濟紓困千萬補助款

嘉市監測稻熱病罹病率低

基隆文化中心出現老虎看展　網友直呼：嚇死人

台24線飆車引反彈　屏警開出633張罰單

長榮國際連鎖酒店攜手高鐵推住行優惠

台南龍崎關廟三紅支線小黃公車開通啟程

更多熱門

相關新聞

卑南族利嘉部落傳統聚會所30日動土

卑南族利嘉部落傳統聚會所30日動土

「等待70年了，我們終於可以盼望到巴拉冠的興建了」，台東縣卑南鄉利嘉部落傳統聚會所，經地方長年爭取及土地協商，縣長饒慶鈴30日前往參與動土典禮，她表示所需經費縣府已核定70%且撥部分比例款額，其餘則希望由鄉公所及部落來負擔。目前部落研商後，計畫希望部落或旅外族人捐款來支持未來文化園區設立及相關興建費用。

等待70年　卑南族利嘉部落傳統聚會所動土

等待70年　卑南族利嘉部落傳統聚會所動土

屁股著地重摔！勇消傷勢：微創動刀

屁股著地重摔！勇消傷勢：微創動刀

光復鄉親反養雞場　徐榛蔚不排除撤照

光復鄉親反養雞場　徐榛蔚不排除撤照

南投消防救溺也有sop

南投消防救溺也有sop

關鍵字：

救護隊消防分隊動土徐榛蔚卜蜂案撤照共識

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

台灣人開什麼車「年收入最高」？

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

反骨培根YouTube頻道遭停權！被通知違規崩潰：幾年心血都在裡面

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

住院醫師離奇死亡　陳屍住家附近

悼佛洛伊德之死　巨石強森看斷氣影片：心碎

阿嬤餵菜吃不夠！肥蝸翻垃圾覓食

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面