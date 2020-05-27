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南投消防也有「foodpanda」快捷服務　救災別受難...要快且安全

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▲▼南投消防局救災也有foodpanda的SOP，汛期救災演練，要求速度快、又安全。（圖／南搜縣消防局提供，下同）

▲▼南投消防局救災也有「foodpanda」的SOP，汛期救災演練，要求速度快、又安全。（圖／南搜縣消防局提供，這張是p過的圖，下同）

記者張弘昌／南投報導

夏天汛期到來，近日大雨不斷，南投縣府消防局除提醒民眾加強防颱防災準備，南投分隊也到貓羅溪加強訓練，訓練照片被同仁P成知名外送快遞foodpanda。

消防救護人員辛苦受訓過程創意搞笑，他們用心良苦的宣導，無論如何最重要的是「要求自保」，大家一起平安返家。消防員接到任務，一定同心協力，在救災救難時，務必像快遞一樣，迅速確實又有效率，確保每一位縣民的生命財產安全。

▲▼南投消防局救災也有foodpanda的SOP，汛期救災演練，要求速度快、又安全。（圖／南搜縣消防局提供，下同）

▲▼南投消防局救災也有foodpanda的SOP，汛期救災演練，要求速度快、又安全。（圖／南搜縣消防局提供，下同）

雨季期間，為確保救難救生裝備狀況，南投分隊人員每天檢查汽艇充氣量及馬達狀況，訓練穿著救生衣的速度，加強對裝備的熟悉，車輛也依序進行保養維護，並在溪水上漲時到貓羅溪進行水上救難訓練。

消防局南投分隊長謝濠光表示，隨著時間進入5月底，近期連日梅雨，消防局提醒大家，雖然近年南投水患較少，仍須提高警覺，務必遵照「6要3不颱風不怕」的原則，若發生意外事故也不必慌，迅速撥打119與消防局聯繫，消防局人員將運用各種精良的救生裝備，儘速將民眾帶往安全的地點避難。

▲▼南投消防局救災也有foodpanda的SOP，汛期救災演練，要求速度快、又安全。（圖／南搜縣消防局提供，下同）

▲▼南投消防局救災也有foodpanda的SOP，汛期救災演練，要求速度快、又安全。（圖／南搜縣消防局提供，下同）

「6要3不」包括土石流危險區民眾要提早避難、防災用品要準備、防颱訓練要注意、防災訓練要注意、招牌門窗要固定、低窪地區民眾要遷往高處、社區水溝要疏通清潔，登山溯溪不要去、危險河床不要去、以及觀潮、戲水、釣魚不要去。

・霜狀質地不黏膩

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