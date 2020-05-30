等待70年！傳承部落文化的基地　卑南族利嘉部落聚會所動土

▲經地方長年爭取及土地協商，台東縣卑南鄉利嘉部落傳統聚會所終於舉行動土典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「等待70年了，我們終於可以盼望到巴拉冠的興建了」，台東縣卑南鄉利嘉部落傳統聚會所（Palakuwan），經地方長年爭取及土地協商，30日舉行動土典禮，不少年長族人都非常感動，縣長饒慶鈴特別前往參與，肯定部落族人對於傳統文化及建築傳承的用心，所需經費縣府已核定70%且撥部分比例款額，其餘則希望由鄉公所及部落來負擔。目前部落研商後，計畫希望部落或旅外族人捐款來支持未來文化園區設立及相關興建費用。

▲與會貴賓以竹子挖土三次的傳統儀式進行動土典禮。



動土典禮於今日上午11點在利嘉國小後方巴拉冠興建基地舉行，由興建利嘉部落巴拉冠籌備委員會主任委員潘村雲主持，縣長饒慶鈴在機要秘書劉敏謙及縣府原住民族行政處長方銘總陪同前往。在祭司朱來福向祖靈宣告巴拉冠將進行工程後，由於卑南族傳統祭典禁止女性參與的規定，因此，動土典禮由潘主委、許文獻鄉長、縣府原民處長方銘總等貴賓持竹子以傳統挖土三次進行，而許鄉長也以個人名義捐贈1萬元，支持利嘉部落巴拉冠的興建。

▲縣長饒慶鈴表示，深知巴拉冠是部落期盼已久的建設，並感受到族人對於傳統文化及建築傳承的用心。



主任委員潘村雲代表部落族人感謝縣府及鄉公所對於利嘉部落傳統聚會所興建的支持，利嘉部落已經70年沒有傳統聚會所，許多年長族人憂心部落文化、語言、技藝將逐漸流失，由地方透過民意代表來建議爭取，期於利嘉國小後方建置傳統文化廣場，做為部落文化復振之開始，今天終於看到動土。

▲卑南鄉長許文獻以個人名義捐贈1萬元，支持利嘉部落巴拉冠的興建。



饒慶鈴表示，巴拉冠（Palakuwan）是卑南族人傳統知識教育跟文化傳承的場所，也是部落核心決策指揮中心，她多次到利嘉部落，深知巴拉冠是部落期盼已久的建設，並感受到族人對於傳統文化及建築傳承的用心。當部落提出建造需求興建長15M寬12M傳統建材巴拉冠，就立即指示原民處同仁，就後續的營造及推動與部落、卑南鄉公所提出意見進行討論，並與卑南鄉公所合力籌措經費來協助興建。



未來巴拉冠興建完成後，族人將族群文化與傳統工藝永續傳承，做為教育學子的實體教材，也讓在外地的部落年輕人，回到部落找回情感，延續重要的文化歲時祭儀。由於產權仍屬於利嘉國小，希望學校能夠多多做好地主工作，並協助地方文化傳承與教育。

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