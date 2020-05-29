反對養雞場！光復鄉親遞陳情書　徐榛蔚重申：不排除撤照

▲花蓮光復鄉太巴塱總頭目王成發等人，向花蓮縣政府表達反對卜蜂建置養雞場的心聲。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉太巴塱總頭目王成發等一行人29日至花蓮縣政府，表達對卜蜂在花蓮建置養雞場的心聲，縣長徐榛蔚率副縣長蔡運煌、及相關局等一級主管傾聽鄉親的聲音，並接下頭目遞交的陳情書。徐榛蔚重申在未取得鄉親共識前，絕對會站在第一線為鄉親把關，不允許有汙染疑慮的業者進入花蓮。

光復鄉太巴塱總頭目王成發等一行人，在會中向縣府表達反對卜蜂養雞場興建的立場。他憂心，養雞場的興建將造成花蓮水源及空氣品質汙染，影響附近居民的生活環境，希望縣府能夠撤照。

▲花蓮縣長徐榛蔚接下陳情書。

對於光復鄉民的陳情，花蓮縣政府再次重申立場不變，卜蜂養雞場雖以個人名義申請建照，雖屬中央農委會法規的合法申請程序，但縣府強調，人民有「知」的權利，業者必須與民眾進行充分的說明與溝通，這也是業者應盡的責任與義務，若業者無法與居民進行良性溝通並達成共識，縣府不排除予以撤照。

花蓮擁有得天獨厚的自然環境，為確保好山好水好空氣得以永續保存，花蓮縣政府將對此訂定嚴謹的自治條例加以規範，廣納環保及民間團體的意見，採公開透明的程序，向鄉親逐條說明，並儘速交付議會審核，縣府必定採正面積極的態度，為鄉親住的品質把關。

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