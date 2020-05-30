驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

▲高雄市陳姓消防員在訓練過程時，從3公尺雙節梯摔落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩、許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓消防員29日在訓練過程當中，從3公尺高的雙節梯摔落，屁股著地，第四腰椎骨折必須動手術，還好目前下半身還能夠動作，不過恢復情況還得視手術結果來評估。目前預計在30日下午兩點進行手術。

據了解這名陳姓消防員的傷勢，雖然下半身都可以動，但是腰椎124節骨裂，在第四節的情況最為嚴重，是可以透過休養等待自行復原，不過醫生建議進行微創手術，透過固定345節的治療方式，恢復速度會比較快，同時也要搭配復健，至於何時能夠完全康復，還得看手術情況之後才能夠了解。

▲高雄市消防鳳祥分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防鳳祥分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名陳姓消防員今年36歲，103年特考班進入消防工作，過去是在花蓮玉里消防分隊服務，今年才調到高雄，平常工作態度相當積極認真。而這起受傷意外就發生在29日，鳳祥分隊王小隊長帶領在隊備勤人員進行編組訓練，情境設定為二樓冒煙火警，訓練人員皆穿戴全套完整裝備，小隊長擔任安全官，陳姓隊員攜帶一英吋半瞄子及水帶，藉由雙節梯延伸水線至二樓平台進行搶救，架梯角度約75度，並確認卡榫鎖固及雙節梯平穩靠於二樓平台外牆。

雖然有2名同事在左右兩側進行人員確保任務，隨後由陳姓隊員攜帶搶救裝備，爬梯至二樓平台時，雙節梯卡榫突然鬆脫，導致這名消防員從梯上滑落至地面，屁股著地造成腰椎受傷。

▲高雄市消防鳳祥分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）