　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄市陳姓消防員在訓練過程時，從3公尺雙節梯摔落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市陳姓消防員在訓練過程時，從3公尺雙節梯摔落 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩、許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓消防員29日在訓練過程當中，從3公尺高的雙節梯摔落，屁股著地，第四腰椎骨折必須動手術，還好目前下半身還能夠動作，不過恢復情況還得視手術結果來評估。目前預計在30日下午兩點進行手術。

據了解這名陳姓消防員的傷勢，雖然下半身都可以動，但是腰椎124節骨裂，在第四節的情況最為嚴重，是可以透過休養等待自行復原，不過醫生建議進行微創手術，透過固定345節的治療方式，恢復速度會比較快，同時也要搭配復健，至於何時能夠完全康復，還得看手術情況之後才能夠了解。

▲高雄市消防鳳翔分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防鳳祥分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防鳳翔分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防鳳祥分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名陳姓消防員今年36歲，103年特考班進入消防工作，過去是在花蓮玉里消防分隊服務，今年才調到高雄，平常工作態度相當積極認真。而這起受傷意外就發生在29日，鳳祥分隊王小隊長帶領在隊備勤人員進行編組訓練，情境設定為二樓冒煙火警，訓練人員皆穿戴全套完整裝備，小隊長擔任安全官，陳姓隊員攜帶一英吋半瞄子及水帶，藉由雙節梯延伸水線至二樓平台進行搶救，架梯角度約75度，並確認卡榫鎖固及雙節梯平穩靠於二樓平台外牆。

雖然有2名同事在左右兩側進行人員確保任務，隨後由陳姓隊員攜帶搶救裝備，爬梯至二樓平台時，雙節梯卡榫突然鬆脫，導致這名消防員從梯上滑落至地面，屁股著地造成腰椎受傷。

▲高雄市消防鳳翔分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防鳳祥分隊一名陳姓隊員從3公尺雙截梯摔落，脊椎骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
連署挺港版國安法驚見「徐熙媛」　大S回應了
快訊／美國防部罕見通知「部隊高度戒備」　士兵收通知：4hrs
大勝台北！韓粉曬前金區「國際級馬路」　千人看哭：換人會更好？
LIVE／「+0」回來了！連續48天零本土　新冠肺炎維持44
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉男變身「塗鴉怪客」...畫遍西門商圈　環保局開罰：坦承酒後想塗鴉

「吃薑母鴨沒什麼」　計程車女問將僥倖外出撞3車酒測超標

驚悚瞬間曝光！信義區86歲阿伯開賓士先撞2機車…飛闖人行道「衝進停車場」

男出手痛扁女友...「衝陽台揚言輕生」　警員持搜索票：找到吸食器

通關密語「找阿中拚經濟」　天九牌職業賭場復工不忘順時中

快訊／北市大安區墜樓意外！男大樓水塔墜地　命危急送醫

這不是你！「喝酒臉會變黑啊」通緝男冒名　狼狽竄田被壓制

驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

好想跟您打炮喔！房仲經理自曝「性慾滿滿」約上級開房…女協理撇曖昧情喊告

嘉義市2白車「頭對頭」撞擊　各自旋轉180度「尾對尾」…2人傷

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

醉男變身「塗鴉怪客」...畫遍西門商圈　環保局開罰：坦承酒後想塗鴉

「吃薑母鴨沒什麼」　計程車女問將僥倖外出撞3車酒測超標

驚悚瞬間曝光！信義區86歲阿伯開賓士先撞2機車…飛闖人行道「衝進停車場」

男出手痛扁女友...「衝陽台揚言輕生」　警員持搜索票：找到吸食器

通關密語「找阿中拚經濟」　天九牌職業賭場復工不忘順時中

快訊／北市大安區墜樓意外！男大樓水塔墜地　命危急送醫

這不是你！「喝酒臉會變黑啊」通緝男冒名　狼狽竄田被壓制

驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

好想跟您打炮喔！房仲經理自曝「性慾滿滿」約上級開房…女協理撇曖昧情喊告

嘉義市2白車「頭對頭」撞擊　各自旋轉180度「尾對尾」…2人傷

「傑克船長」公開抗議警察謀殺　狼王湯斯頭巾覆面力挺

日職／小球迷畫王柏融獲大王青睞　火腿商品化成T恤

愛莉莎莎、哲哲「同床親密片」曝光！　背後式緊抱、十指交纏畫面超閃

「第二個有許可證的國家」台灣5天核准瑞德西韋　預計7月底輸入1千人次藥物量

醉男變身「塗鴉怪客」...畫遍西門商圈　環保局開罰：坦承酒後想塗鴉

悚！2歲女童手繫「安全繩」搭電梯　來不及踏出...下秒遭「拽起懸空」

坐窗邊被拍…網放大「玻璃倒影」狂喊：孕肚跑出來了！　陳喬恩2天後PO全身照打臉

「吃薑母鴨沒什麼」　計程車女問將僥倖外出撞3車酒測超標

初步驗屍報告曝光！惡警「膝蓋壓脖」8mins↑害死非裔男…謀殺罪逮捕

南韓2女將豪乳峰線延伸蜜臀　網驚嘆：看不到小白球！

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

社會熱門新聞

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

少女被性侵5天後自殺　高院改判乾哥5年半

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

通姦罪掰了！律師「6種人受益最大」

「東區ZARA」前拍SWAG　直播主自豪解成就

高消車禍1死4傷106天後再傳意外　隊員攀3公尺梯重摔骨折

永和外籍男遭割脖分屍！辦案警回家秒昏：死者出現了

「ZARA野戰」SWAG正妹起底　小隻馬生財有道

台南某國小校長中午就醉了！目擊者：不是第一次

快訊／賓士S400衝進停車場撞5車　3傷

男為溫飽拾荒引火災遭押　父逝欲奔喪遭駁回

更多熱門

相關新聞

高消車禍1死4傷106天後再傳意外　隊員攀3公尺梯重摔骨折

高消車禍1死4傷106天後再傳意外　隊員攀3公尺梯重摔骨折

高雄市消防局鳳翔分隊才在今年2月份期間發生1死4傷的消防員車禍，沒想到3個月後又傳意外，一名隊員在進行雙截梯攀爬訓練過程當中，從近4公尺高的雙截梯摔落，當場受傷送醫，經過診察之後發現脊椎第四節骨折，將進行手術治療。

沙發馬鈴薯難呼吸！他慣性能躺就不坐…硬是壓成「Ｃ字型」

沙發馬鈴薯難呼吸！他慣性能躺就不坐…硬是壓成「Ｃ字型」

韓國瑜「建設有成 幸福高雄」　經發局帶頭衝！

韓國瑜「建設有成 幸福高雄」　經發局帶頭衝！

南投消防救溺也有sop

南投消防救溺也有sop

愛犬口水發臭　嘴黑一圈驚不對勁

愛犬口水發臭　嘴黑一圈驚不對勁

關鍵字：

高雄市消防雙節梯手術脊椎鳳祥分隊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

卡卡兒到咖啡廳道歉　媽媽陪同泛淚鞠躬：沒把女兒教好

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面