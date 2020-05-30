▲ 歷經70年的等待，卑南族利嘉部落傳統聚會所30日動土。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「等待70年了，我們終於可以盼望到巴拉冠的興建了」，台東縣卑南鄉利嘉部落傳統聚會所，經地方長年爭取及土地協商，縣長饒慶鈴30日前往參與動土典禮，她表示所需經費縣府已核定70%且撥部分比例款額，其餘則希望由鄉公所及部落來負擔。目前部落研商後，計畫希望部落或旅外族人捐款來支持未來文化園區設立及相關興建費用。

主任委員潘村雲說，她代表部落族人感謝縣府及鄉公所對於利嘉部落傳統聚會所興建的支持，利嘉部落已經70年沒有傳統聚會所，許多年長族人憂心部落文化、語言、技藝將逐漸流失，由地方透過民意代表來建議爭取，期於利嘉國小後方建置傳統文化廣場，做為部落文化復振之開始，今天終於看到動土。

饒慶鈴表示，巴拉冠是卑南族人傳統知識教育跟文化傳承的場所，也是部落核心決策指揮中心，她多次到利嘉部落，深知巴拉冠是部落期盼已久的建設，並感受到族人對於傳統文化及建築傳承的用心。當部落提出建造需求興建長15M寬12M傳統建材巴拉冠，就立即指示原民處同仁，就後續的營造及推動與部落、卑南鄉公所提出意見進行討論，並與卑南鄉公所合力籌措經費來協助興建。

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