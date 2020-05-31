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警察追抓逼理髮！46年前一幕太深刻⋯詹宏志曝從此留長髮原因

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▲▼詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品！驚呼：台北是個不可思議的地方（圖／記者林育綾攝）

▲誠品敦南熄燈日，詹宏志在凌晨4點半講座吸引大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「全球第一間24小時書店」敦南誠品即將在今（31）日熄燈，凌晨零時起舉行「18小時不間斷馬拉松講座」，PChome董事長詹宏志首度在凌晨4點半開講，吸引大批讀者擠爆書店。他也透露自己長期以來留長髮的原因，竟是因為「46年前一幕」在腦中印象太深刻。

▲▼詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品！驚呼：台北是個不可思議的地方（圖／記者林育綾攝）

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▲詹宏志凌晨4點半講座吸引大批人潮，讓他也驚呼「台北是個不可思議的地方。」（圖／記者林育綾攝）

誠品敦南店在今（5/31）正式進入倒數，規劃24小時不停歇活動邀讀者「一起說再見」，從凌晨零時起多位名家連續進行「18小時不間斷馬拉松講座」，詹宏志也首次在凌晨4點半開講至早上6點，當他看到現場聚集滿滿人潮，也驚呼「台北是個不可思議的地方」，還笑說選在這時間是「以為沒什麼人會來，就能以服務最少人來得到最大報酬」，惹得現場發笑。

▲▼誠品敦南店倒數一個月將舉行「31天異想倒數」，董事長吳旻潔公布新24小時書店由信義誠品接棒，5/31敦南誠品連續18小時「不間斷講座馬拉松」，知名作家與企業家詹宏志凌晨4點30分開講，而壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱。（圖／誠品提供）

▲陪伴讀者超過20年的敦南誠品，即將於5/31熄燈。（圖／誠品提供）

他與讀者暢談分享「30年來台北讀書生活的回憶」，提到在1974年戒嚴時期，男生不能留長頭髮，他看到街上警察追著長髮男生跑，抓到後就逼迫他們去理髮。詹宏志說，雖然當時自己頭髮剃短到幾乎是光頭，不用害怕警察，但那一幕的印象太鮮明、太深刻，以至於自己後來留髮的時候，這一頭頭髮「再也沒短過」，「因為一直記得自己要對抗什麼。」

在嚴肅訴說46年前的深刻回憶之餘，他也笑說「所以如果想對抗我的話，就是要留短髮。」幽默談話讓現場笑聲不斷。

▲▼誠品敦南店倒數一個月將舉行「31天異想倒數」，董事長吳旻潔公布新24小時書店由信義誠品接棒，5/31敦南誠品連續18小時「不間斷講座馬拉松」，知名作家與企業家詹宏志凌晨4點30分開講，而壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱。（圖／誠品提供）

▲詹宏志透露自己留「招牌長髮」的原因。（圖／誠品提供）

詹宏志在凌晨4點半開講至早上6點，與讀者一起迎接日出，講座中也談到，這幾年他的感受相當哀傷，喜歡的書店一間間關門熄燈，喜歡的明星也一個個過世了，與他生涯早年有關係的前輩、身邊的家人朋友，都一個個離開，感慨自己現在的生命基調就是「失去」，也因此沒辦法寫出太樂觀的書。

▲▼敦南誠品熄燈，詹宏志講座在凌晨4點半開始到6點，與讀者一起迎接日出。（圖／記者林育綾攝）

▲詹宏志講座在凌晨4點半到6點，隨著演講進行，窗外天色也逐漸明亮。（圖／記者林育綾攝）

他還提到，此時此刻不只是一間台北「大家喜愛的書店消失」這麼簡單，就以這場講座來說，大家早起在凌晨4點半來到這裡，這種獨特的時刻和事件，都是無法複製的，在他當年也沒有這種富饒的幸福，即使人生有限，也會永遠記得這個時刻。

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