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敦南誠品消失難以複製！凌晨2點後最平靜⋯「永遠為人們在夜裡留一盞燈」

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▲敦南誠品點燈超過20年即將熄燈，「24小時書店」也成為台北不可或缺的風景。（影／記者黃國霖、謝婷婷攝／張舒芸剪輯）

記者林育綾／台北報導

「全球第一家24小時書店」誠品敦南即將於5月31日熄燈，雖然將由信義誠品接手不打烊任務，但對許多人來說，敦南店仍有不可取代性，消失後也沒辦法複製。在誠品服務超過14年的店長周業陛說，凌晨2點過後是書店最寧靜的時刻，睡不著的人們在書架之間遊逛，找本書坐下來，獲得身心的平靜。這呼應創辦人吳清友在生前說的，「永遠為人們在夜裡留一盞燈。」讓想閱讀的人可以實實在在的摸到書本。

▲▼敦南誠品即將在5/31吹熄燈號，在熄燈議題加持下未受新冠毅情帶大的影響，圖為敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

▲凌晨2點後，是書店最平靜的時刻。（圖／記者湯興漢攝）

24小時書店的來由，是1995年誠品舉辦「看不見的書店」徵文活動，邀請讀者投稿分享各種想像中的書店，當時就有人說，想要一間24小時書店，誠品也讓它成真了！1999年首創時，引起很大的迴響，加上當時行動網路尚未發達，因此在深夜有個書香之地，讓不想睡、睡不著的人們，可以平靜地休息或閱讀，找資料、找心靈解答，成為許多台北人的充電站。

▲▼誠品敦南店倒數一個月將舉行「31天異想倒數」，董事長吳旻潔公布新24小時書店由信義誠品接棒，5/31敦南誠品連續18小時「不間斷講座馬拉松」，知名作家與企業家詹宏志凌晨4點30分開講，而壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱。（圖／誠品提供）

▲「24小時書店」已成為台北不可缺的風景。（圖／記者黃克翔攝）

24小時書店=台北不可或缺的風景

轉眼間，敦南誠品以「24小時書店」之姿持續點燈21年，周業陛認為，「24小時書店已經成為台北不可或缺的風景，兩者已經有很深厚的連結了。」他也說，雖然現在網路發達，人們的娛樂變多，但還是不少人在夜晚來到書店，無論是工作結束、剛逛完街、騎著Youbike或走路前來。

在誠品前後服務超過14年的周業陛，第一份正式工作就是敦南店的店員，後來轉調其他分店，也曾擔任採購，如今又回到敦南店擔任店長，管理書店大小事。直到最近敦南店即將熄燈，他才開始認真思考「如果這個城市少了一間24小時書店會怎樣？」

▲▼敦南誠品資深店長專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲誠品敦南店長周業陛，在誠品前後服務超過14年。（圖／記者周宸亘攝）

永遠留一盞燈，讓夜讀人實實在在的摸到書本

雖然有信義誠品接手24小時書店的使命，讓人不至於太失落，不過周業陛說，兩間書店還是不太一樣，敦南店較為典雅，也有傳統圖書館的氛圍；而信義店以更多元、多維的呈現方式，例如有24小時音樂館、24小時生鮮超市，「這樣的轉變，等於是誠品對於台北城市變遷的一種回應。

▲▼敦南誠品即將在5/31吹熄燈號，在熄燈議題加持下未受新冠毅情帶大的影響，圖為敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲「永遠為人們留一盞燈」是誠品的使命。（圖／記者湯興漢攝）

他解釋，第一代跟第二代的24小時小時書店的不同，會帶給台北市民不一樣的感受，但都一樣扣合吳清友先生說的話，「為了想夜讀的人們，永遠在夜裡留一盞燈。」當人們晚上想閱讀的時候，這裡隨時有一個空間可以找到書，不只是在網路搜尋，「在這裡可以實實在在的摸到書本，感受閱讀的氛圍。

誠品董事長吳旻潔也延續父親生前的心願，承諾「只要誠品持續營運，永遠會有一間24小時不打烊的書店」。

敦南誠品離奇又難忘的回憶

回想敦南誠品發生的難忘回憶，周業陛邊笑邊說，前陣子還在跟同事們聊到，很多讀者太沈浸在書中世界，私人物品掉了、遺落了也沒發現，但書店曾經有過一次最離奇的「失物招領」事件，是一隻活生生的小白兔在雜誌區蹦蹦跳，同仁們只好將兔子帶回辦公室，還好不久後飼主就慌慌張張跑回來詢問，把兔寶寶帶回去。

他笑說，因為誠品是寵物友善書店，只要毛小孩不落地都可以帶來，可能那位飼主帶著兔子前來，但太沈浸在書本裡，跳出來也沒發現。

▲▼敦南誠品資深店長專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲在敦南誠品累積許多難忘回憶，周業陛也形容幫客人尋書像是一場「偵探遊戲」。（圖／記者周宸亘攝）

書店店員通常不會主動打擾客人，若有互動，大多是為了找書，而每一次幫客人尋書，周業陛也形容都像是一場「偵探遊戲」，考驗店員的腦力，因為有時候客人給的資訊並不完整，例如有人會無厘頭地形容「上星期這裡有一本藍色封面的書⋯⋯」還曾有客人為了尋找當年跟老婆的定情書，給的資訊相當少，還好後來還是找到了，客人也相當感動高興。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲誠品是第一間站在讀者的立場，以「類別」來區分書籍，並講究燈光氛圍的書店。（圖／記者湯興漢攝）

不只是第一家24小時書店，也開創各種第一 

誠品敦南不僅是「第一間24小時書店」，也在業界開創了許多「第一」，影響許多書店跟進。例如它是第一間以「主題」來區分書籍的書店，有別於當年許多傳統書局都以出版社或類別作為分類，誠品首度「站在讀者的立場」用主題來區分。

周業陛說，「這對店員的工作來說，其實是更辛苦的」因為必須瞭解每本書的性質，在陳列上也要更用心；但對讀者來說是比較方便的，如果想找某個領域的書，也可以去做比較和選擇。

除此之外，敦南誠品也是第一間在裝潢、燈光、音樂、氛圍各方面都精心打造的書店，這些講究都是早期傳統書局所沒有的，台灣後來很多書店也開始講究裝潢、陳設與氛圍，誠品算是走在前方影響書店產業的典範。

▲▼敦南誠品即將在5/31吹熄燈號，在熄燈議題加持下未受新冠毅情帶大的影響，圖為敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲敦南誠品消失以後，很難再複製了。（圖／記者湯興漢攝）

消失後難以複製！「謝謝，再見。」

很多人問，敦南誠品因為都更熄燈後，附近是否會再開一間？周業陛說，「就算再開，這個場域消失就是消失了，就算找新的也無法複製，就算連裝潢造型都一樣，也沒那個味道。」在最後這段日子，每天與敦南店相處，這半個月真的感受到要告別了，最想跟它說的一句話是「謝謝，再見。」

這句話簡單，對周業陛而言卻是一切盡在不言中，「它（敦南誠品）陪我的時光，加起來也有7、8年了，雖然中間有在其他店跑來跑去，但它也是我一開始進入職場的地方，當年從店員的身份服務，到現在以店長的身份道別，將來一定會對這個場域產生懷念。」

▲▼敦南誠品資深店長專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲敦南誠品熄燈倒數！即將於5月31日閉幕。（圖／記者周宸亘攝）

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