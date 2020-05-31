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敦南誠品熄燈日！深夜超過2公尺人龍排隊　作家讚：第一家把書放對的書店

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▲▼ 敦南誠品熄燈最後1天！深夜超過2公尺人龍排隊。「18小時不間斷講座馬拉松」由作家馬欣開場。（圖／記者林育綾攝）

▲敦南誠品熄燈倒數不到24小時！5/31凌晨零時起「18小時不間斷講座馬拉松」由作家馬欣開場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

敦南誠品熄燈倒數不到24小時！今（31）日凌晨0時起正式進入「一起說再見」活動，店外有超過2公尺人龍排隊入場。誠品規劃18小時不間斷馬拉松講座，由作家馬欣起跑，儘管已經超過凌晨12點，仍聚集超過百位讀者到場聆聽，場面相當壯觀，書區更是人聲鼎沸。

▲▼ 敦南誠品熄燈最後1天！深夜超過2公尺人龍排隊。「18小時不間斷講座馬拉松」由作家馬欣開場。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼ 敦南誠品最後1天！深夜超過2公尺人龍排隊。（圖／記者林育綾攝）

▲敦南誠品熄燈倒數不到24小時！深夜12點超過2公尺人龍排隊。（圖／記者林育綾攝）

「誠品敦南店」是誠品書店創立的起點，亦是全球第一家24小時書店，因為都市更新，讓這間在仁愛圓環陪伴讀者超過20年的不熄燈書店，必須在5月31日熄燈結束營業。不少讀者紛紛把握閉幕前造訪，29日入場人數更高達3.5萬，估計30日可破5萬！

▲▼ 敦南誠品熄燈最後1天！深夜超過2公尺人龍排隊。「18小時不間斷講座馬拉松」由作家馬欣開場。（圖／記者林育綾攝）

▲敦南誠品熄燈倒數不到24小時，凌晨時分依然人潮洶湧。（圖／記者林育綾攝）

今（31）日正式進入敦南店閉幕日，誠品規劃24小時不停歇的活動，邀讀者「一起說再見」。從凌晨零時起，邀請多位名家連續進行「18小時不間斷講座馬拉松」，由作家馬欣開場，而知名作家與企業家詹宏志也將首次於凌晨4點30分開講；馬拉松講座壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱，在下午4點半至6點劃下句點，也是敦南誠品的最後一場講座。

▲▼ 敦南誠品熄燈最後1天！深夜超過2公尺人龍排隊。「18小時不間斷講座馬拉松」由作家馬欣開場。（圖／記者林育綾攝）

▲「18小時不間斷講座馬拉松」由作家馬欣在半夜12點開場，現場聚集超過百位讀者。（圖／記者林育綾攝）

馬欣提到，自己當年在敦南誠品養成了「有系統閱讀」的習慣，平均每週到書店近10次，讀了許多作家的作品，然後將系列作品陸續買回家。她讚美誠品是第一間「會把書放在對的地方」的書店，是過往在重慶南路書街沒有看過的做法，怎麼把書放在正確的位置、跟什麼書放在一起，都能感受到誠品的用心。

馬欣也在最後說，敦南誠品就是一間「相信書，純粹為了書而存在」的書店，當讀者不是有目地的選書，走進了這裡，即興地買了幾本書，「當你發現那本書，選擇了那本書，那本書也選擇了你。」她浪漫形容，那本書或許放在那裡3年，當你看見它、將它從書架拿起來那刻起，它又復活了。她相信大家在此時進入書店，也是懷念這個價值，即使敦南誠品離開了我們，還是要帶著這個價值離開。

敦南誠品在18小時馬拉松講座結束後，晚間7時在戶外廣場舉行「星空下的Live騷動」，由旺福、四分衛、脆樂團、昆蟲白等樂團輪番接唱，用歌聲陪伴大家迎接「最後倒數」，誠品會在這天陪伴讀者直到午夜正式熄燈，也打造「靈感不打烊巴士」，從誠品敦南店接駁讀者到「新24小時書店誠品信義店」。

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