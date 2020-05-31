嘉縣振興觀光適逢脊梁山脈旅遊年　盼「達娜伊谷」榮光再現

▲翁章梁關心「觀光軸線」整備 ，視察阿里山山區道路及達娜伊谷。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年適逢脊梁山脈旅遊年，但卻因新冠肺炎疫情影響，遊客雖減少許多。嘉義縣文化觀光局藉此空檔，全面整備縣內旅遊環境。縣長翁章梁特地上山視察達娜伊谷吊橋及嘉129旅遊軸線整備情形，盼讓遊客能在更安全優質的環境下，享受疫情解封後的新生活。

▲「達娜伊谷吊橋」。（圖／嘉義縣政府提供）

「達娜伊谷吊橋」位處曾文溪與達娜伊谷溪匯流處，橫跨達娜伊谷溪，跨度達228公尺，左岸主橋塔高30公尺，景色巍峨壯觀，橋面造型優美，左右兩岸錨錠座別具特色，橋上河谷峭壁景色壯麗，橋下巨石嶙峋，溪水豐沛清洌，是鯝魚最佳棲息地。

翁章梁說，達娜伊谷是進到阿里山部落中重要的旅遊景點，更是早期推動社區營造最成功的案例，全國遊客慕名而來，認識鄒族文化與品嘗部落料理，莫拉克風災造成損傷重建後，啟用至今近10年，縣府已積極向中央爭取到經費進行整修，因此特地前來視察工程進度，關心修復情形，原預計9月完工，營造單位期待能趕在暑假7月時完工，盡早開放讓遊客能欣賞達娜伊谷的美麗景色。

2009年莫拉克風災重創園區，原有的3座跨越溪口橋樑均遭沖毀，經重建後於2011年7月重新落成啟用後，如今已使用近10年，因橋體木作設施已發生多處毀損，2019年文觀局再度向中央爭取1800萬元進行整修，預計今年9月即可全面完工；目前園區展演活動一如往常，僅小部份區域進行整修暫時封閉，遊客注意保持安全距離即可，翁章梁強調，嘉義縣內不論是私房景點或知名觀光景點，縣府都將持續關心與維護，盼吸引更多遊客前來旅遊體驗。

「等待是為了更美好的未來！」文化觀光局長許有仁說，129觀光軸線上，除整修達娜伊谷吊橋外，也剛完成1500萬大埔內葉翅吊橋整修工程，期能帶動阿里山鄉南三村山美、新美、茶山、大埔曾文水庫的軸線觀光榮景再現，各觀光軸線設施設備也陸續整備中，相信嘉義縣的觀光環境一定會讓國旅市場再現新能量。

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