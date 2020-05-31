有機農業獎勵及補貼計劃開跑　每年每公頃補助3至8萬

▲有機農業獎勵及補貼計畫受理開跑，歡迎有機友善農友提出申請 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農糧署南區分署表示，有機農業獎勵及補貼計畫，採對地補貼方式，給予農友維護生態保育獎勵及有機農業生產補貼，以協助國內有機及友善耕作農友永續經營，並引導農業生產轉型有機友善耕作，共同擴大有機及友善環境耕作面積。109年度有機農業獎勵及補貼計畫受理期間自6月1日起至6月30日止，歡迎通過有機驗證或友善審認之農友，踴躍向所屬有機驗證機構或友善耕作推廣團體提出申請。

▲農友自6月1日起至6月30日止，可向所屬有機驗證機構或友善耕作推廣團體提出 有機農業獎勵及補貼計畫申請 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農糧署南區分署進一步說明，有機及友善環境的耕作模式，是在農產品的栽培過程中不使用化學肥料來增加肥力，及不使用化學農藥來防治病蟲害，故慣行農法轉入有機及友善耕作，初期階段可能面臨產量降低及病蟲害危害等問題，導致收益略微降低。

因此，政府依有機或友善農友的土地狀態，核發友善耕作土地每年每公頃3萬元之補貼款，有機轉型期土地則補助每年每公頃6-8萬元，最長補助3年，另通過有機驗證之土地，則核發每年每公頃3萬元之補貼，希望能透過最直接的對地補貼方式，協助有機及友善耕作農友順利渡過轉型階段，實質減輕農友負擔。

▲歡迎通過有機驗證或友善審認之農友，踴躍向所屬有機驗證機構或友善耕作推廣團體提出申請補助!。（圖／記者翁伊森翻攝）

申請有機農業獎勵及補貼計畫需檢附(1)申請書、(2)身分證明文件或設立登記(或商業登記)文件、(3)土地登記謄本、土地租賃契約或土地耕作使用同意書、(4)有機(有機轉型期)農產品驗證證書或友善耕作推廣團體開立之證明文件，及(5)申請人存摺等5項文件資料，向所屬有機驗證機構或友善環境耕作推廣團體等受理單位提出申請。

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