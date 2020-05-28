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台灣爭取5年「鳳梨送進澳洲」計畫暫緩！農委會曝原因：無法有確切時程

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▲▼ 鳳梨田。（圖／農糧署提供）

▲農委會指出，鳳梨為我國第一大外銷旗艦果品。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

農委會今年3月接獲澳大利亞通知該國農業部已公布，我國產鳳梨鮮果實可輸銷該國，並將相關檢疫規定公告於該部官網即日起生效。不過，原本預計今年5月台灣鳳梨就要首航澳洲，現在確定暫緩。農委會向《ETtoday新聞雲》證實此事指出，有很多因素。其中，最大狀況是受新冠肺炎疫情影響。

農委會表示，台灣歷經近5年諮商努力，依據澳國要求，積極提供科學證據及安排該國官員來台查證，終於成功突破澳國檢疫障礙，為開拓台灣優質農產品新市場再傳佳音。為突破檢疫障礙，我國在104年4月9日整備鳳梨鮮果實有害生物、栽培地區氣候、採後處理流程及外銷實績等資料向澳大利亞申請市場檢疫准入。

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣鳳梨獲澳大利亞同意輸入。（圖／農委會提供）

▲產地查證結束澳方專家與陪同查證人員合影。（圖／農委會提供）

農委會進一步說明，歷經多次諮商並依澳方要求補充資料後，106年8月邀請澳方專家來台進行去冠芽鳳梨鮮果實風險評估之產地查證作業。108年8月14日澳方終於完成本案風險評估並請我方補充輸澳鳳梨燻蒸檢疫處理及溯源管理等相關資料。

農委會提到，3月接到澳洲通知確定可輸銷該國好消息後，時程規劃5月台灣第一批鳳梨就會首航澳洲，現在卡在許多問題。其中，疫情影響各種情形，港口等交通方面也還沒辦法配合，目前還要看後續疫情發展，無法有確切時程。

▲▼台灣鳳梨獲澳大利亞同意輸入。（圖／農委會提供）

▲我方檢疫人員示範鳳梨鮮果實輸出檢疫作業。（圖／農委會提供）

農委會指出，鳳梨為我國第一大外銷旗艦果品，目前台灣鳳梨鮮果實可輸銷加拿大、日本、韓國、大陸、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼、帛琉、關島、馬紹爾、荷蘭及俄羅斯等國家地區，是近年外銷量均為果品首位。

農委會表示，鳳荔外銷紀錄不斷刷新，108年鳳梨外銷量值已超過5萬公噸、6千萬美元。今年至今雖受疫情衝擊，不少水果品項外銷成績下滑，但鳳梨在日本和新加坡等國，外銷量反而逐漸增加，成功拓展大陸以外市場。
 

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