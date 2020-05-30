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豪雨致一期水稻損失2318萬！農糧署籲農友別急收「補助現金1.8萬」

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▲▼水稻,稻田,稻米,稻穀。（圖／農糧署提供）

▲農損致一期水稻已損失2318萬元。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

中南部5月22日起受豪雨影響，造成農業災情，截至最新數據農損已達8454萬元，又以一期水稻最嚴重。農糧署表示，將適時啟動收購災害稻穀，並全力協調各地稻穀之調運烘乾事宜，後續受災農友也可申領每公頃1.8萬元現金救助。

農糧署說明，今年第1期稻作初步統計種植面積16.1萬公頃，相較去年同期作17.0萬公頃，減少9千公頃，減幅5.6%；截至目前高屏地區收穫進度達6成以上，已進入盛收期，雲嘉南地區則開始零星收穫。但此次豪雨讓一期水稻成主要受損作物，被害面積774公頃，損害程度29％，換算無收穫面積227公頃，損失金額2318萬元。

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▲▼水稻,稻田,稻米,稻穀。（圖／農糧署提供）

▲農糧署表示，若因豪雨等狀況，稻穀驗收基準放寬為未超過水分含量35%者，均得繳售公糧。（圖／農糧署提供）

農糧署表示，本期糧價自5月初高屏地區每百台斤濕穀約920~950元，但因近日連續豪雨影響稻穀品質，濕穀價格略降。農友及收割業者，可等水稻成熟再收穫，濕度低折算乾穀重量多，可獲最大利益，且烘乾效率高。若搶割或青割未完全成熟稻穀，商品價值較低且折算乾穀重量較少，無論繳交公糧或是銷售民間糧商，農民收益均會受影響。

農糧署提到，為維護公糧品質，繳交公糧稻穀水分含量是不能超過32%。除氣象局發布豪大雨特報、海上或陸上颱風警報，或連日降雨，驗收基準放寬為未超過水分含量35%者，均得繳售公糧。農糧署強調，稻作倘有受災，將適時啟動收購災害稻穀，並全力協調各地稻穀之調運烘乾事宜，後續會公告天然災害現金救助地區，受災農友可申領每公頃1.8萬元現金救助。此外，有參加水稻保險的農友，另外可再多ㄧ層保障。

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