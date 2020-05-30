12萬枝文心蘭切花送旅館、休閒農場！後疫情時代「產業互相取暖」助花農

▲農中華文心蘭產銷發展協會協助配送至旅館並布置。（圖／陳宏志提供）



記者許展溢／台北報導

國內花卉內、外銷產值1年約165億，其中，外銷66億受新冠肺炎疫情衝擊，減少好幾成。其中，文心蘭有90%市場都在日本，2月出口量開始萎縮，為幫助花農及產業將影響降到最低，農糧署補助1000盒文心蘭切花，要送給全台旅館和休閒農場，由中華文心蘭產銷發展協會協助配送布置。

中華文心蘭產銷發展協會秘書長陳宏志表示，受到新冠肺炎疫情影響，全球眾多產業均遭受前所未有的衝擊，觀光業及花卉產業也是受害產業之一。因此特別向農糧署申請經費補助，贈送全台各地旅館和休閒農產文心蘭切花布置飯店。此次預計送出1000箱，每箱有120枝，共12萬枝，市價每箱5000元，旅館和休閒農場都可主動提出申請。

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▲▼陳宏志表示，透過產業互相取暖方式，幫助花農有基本收入，培養國內花卉使用者。（圖／陳宏志提供）



陳宏志進一步說明，旅館部分，希望以防疫旅館為優先，會依照每間旅館大小間配送，如有5百個房間，就會配4至5箱，規模只有2、30間配1箱等，休閒農場則會以去年通過特色認證的為主。在後疫情時代，透過產業互相取暖的方式，幫助花農有基本收入，更大用意則是培養未來國內花卉使用者。

農糧署指出，花卉受疫情衝擊，尤其外銷更是影響，因此陸續推出各項活動，經費由特別預算支出，這次將文心蘭切花送進旅館、休閒農場，就是希望各區對外景觀能多元利用花卉，同時藉此推廣。



▲▼每箱有120枝文心蘭切花，旅館和休閒農場都可主動提出申請。（圖／陳宏志提供）



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