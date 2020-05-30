「港版國安機構」要來了？港保安局長：研究配合「國安法」安排人才培訓

▲香港保安局長李家超。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普29日重砲批評「港版國安法」，並宣布將展開制裁。香港保安局長李家超30日表示，美國透過制裁措施的威嚇政府官員，這樣的手段不會得逞，國家已準備反制；另外，他也提到，港府將研究是否設立一個特別部門，來配合國安法的實施。

李家超在電台節目上指出，自從中國崛起後，美國認為超級大國的地位受到挑戰，兩國博弈早已經開始，這次事件是高層面的事情，但美國的威嚇手段不會得逞，貿易是互惠互利，不是單方面的，而且美國每年對香港有300億美元的貿易順差。

▼大陸全國人大表決「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）



李家超提到，香港是一個開放的城市，有完善體制，關稅待遇是基本法賦予，獲得WTO認可，加上有多項優勢，不會發生大問題，當然，國家也正準備反制，港府會嚴肅關注事件發展。

「港版國安法」提到中央為維護國安，可在香港設立機構。李家超表示，要等條文制定後才能知道機構的權責及目的，但不管是哪個機構在香港執行國安工作，都必須依照香港法例辦事，這點不需質疑。

李家超還說，港府將研究是否設立一個特別部門，來配合國安法的實施，並要求執法部門進行適當培訓，因香港的執法部門雖也接觸過國安，但經驗不多，必須規劃人才培訓、運作方式等部署，以利未來執行。

▼美國總統川普批評「港版國安法」。（圖／路透社）

