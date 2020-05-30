救貓遇死劫！友淚「撞飛還一直唸著貓」肝臟破裂　4萬人鼻酸：快好起來

▲友人確定貓沒事，才昏過去。（圖／翻攝臉書爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「你給我好好的出來，不許丟下那些貓！」一名女網友爆淚透露，愛貓的友人日前為了救貓，不幸被車子撞飛昏迷，送醫後發現肝臟破裂、肋骨骨折，目前與死神拔河中。文章曝光後，4.4萬網友心疼集氣，隔空陪伴度過難關，「好心一定有好報的」、「貓貓再等你」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》淚崩表示，身旁一位友人日前為了救貓，意外被車子撞飛重傷，「肝臟破裂、肋骨骨折、臉部也受傷」，目前仍在手術室與死神搏鬥。原PO不捨直呼，友人自從愛上貓後，經常餵養N隻浪浪，甚至不惜花光大把鈔票醫療費，「你眉頭也不會皺一下，救回來，你會開心好久；救不回來，你會哭很久...」

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「這是你的心腸好，是你善良！」原PO總是想把友人拉回現實，「世界上苦的事情太多了，你可憐不完，心要學著狠一點，但是你不聽。」而這次為了救貓遇上死劫，原PO心疼透露，親眼直擊被撞飛那一幕，友人嘴巴還頻頻念著救貓，「你救貓的意志力，讓你撐到我抱那隻受傷的貓，你才昏過去。」

原PO自責喊話，「自從你愛上貓，我就後悔當初不應該讓你接近貓」，如今只能無助守在手術室外，不斷對天祈禱著，「我只想跟你說，你給我好好的出來，不許丟下那些貓，如果你真的愛貓，你就給我好好的，不要讓那些貓難過。我在此跪求各位愛貓人士，給我的朋友祝福，讓他好起來，也跪求各位，當你們要救貓的同時，自身安全一定要顧，不要讓家人擔心，拜託～ 拜託～」

▲萬人鼻酸：快好起來！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



集氣文曝光後，掀起4.4萬人給予加油力量，「一定會好起來的」、「加油，所有的貓貓，被妳朋友救過的貓貓都會一起祈禱，平安，順利」、「希望你趕快好起來～愛貓的人都會長命百歲的」、「好人會有好報的」、「會平安度過的！」、「不管愛不愛貓，先為自己想，不要衝動行事，我家有養貓喔，我也愛貓」、「祝早日康復，加油」、「 請加油，貓貓再等你」。