「吃薑母鴨沒什麼」　計程車女問將僥倖外出撞3車酒測超標

▲白色多元計程車撞上停等紅燈的機車，騎士幸運沒受傷，（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

多元計程車駕駛陳姓女子30日凌晨吃完薑母鴨後，開車外出買東西，卻未注意車前狀況連續衝撞2輛機車，還波及路邊小貨車，其中一名男騎士還受到擦挫傷。陳女自認薑母鴨沒什麼，卻酒測超標還肇事，警方將依法送辦，並釐清肇事原因。

第二警分局文正派出所及交通分隊今天凌晨2點多獲報，北區五權路上發生汽車連續衝撞汽、機車意外，員警立刻趕到現場。只見現場1輛白色多元計程車右前車頭毀損，現場有2輛機車倒地，其中一輛機車還波及停路邊的小貨車。

警方經對計程車駕駛41歲陳姓女子進行酒測，發現她有酒駕，遭撞的機車騎士29歲蔡姓男子及41歲陳姓男子沒酒駕，另蔡男手腳擦傷，事後自行就醫，其他人均無受傷。

▲遭計程車撞上的機車，波及停路邊停車格的小貨車。（圖／民眾提供）

▲遭撞機車倒地，物品散落一地。（圖／民眾提供）

陳女供稱，她開車前有在家吃薑母鴨，突然想外出買東西，覺得薑母鴨應該還好，就開車出門。她車速約50公里不快，但沒注意到前方有機車，就撞上去。

警方調查，陳女開著計程車當時行駛北區五權路往篤行路方向直行時，竟衝撞前方蔡男騎乘機車，接著再撞上正在等紅燈的陳男的機車。

警方表示，陳女已涉嫌公共危險罪，將調閱相關監視器釐清並依法送辦。也呼籲警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

・用過都說好用，真心不騙



【更多新聞】

►「妳沒戴安全帽！」 噁男假扮警察伸舌進女移工口腔「做酒測」

►8旬老父都知是詐騙 「投資大師」誆「7萬變123萬」無業男險遭騙

►戀物癖大叔偷正妹女鞋「凌晨歸還」 遭勇爸活逮！他「土下座」求饒