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機車對撞「暖身立蛋」成亮點　網友笑噴狂問「後照鏡是哪牌？」　

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▲機車對撞「暖身立蛋」成亮點　網友笑噴狂問「超強後照鏡是哪牌」。（圖／翻攝新竹大小事）
▲新竹市中華路五段中午發生一起車禍，所幸僅一名騎士輕傷。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市中華路五段的鐵路平交道午間發生一起機車對撞的交通事故，造成其中一名騎士輕傷送醫，不過，在平交道旁倒立的機車實在太搶眼，有民眾把照片上傳到臉書社團，引起討論。

▲機車對撞「暖身立蛋」成亮點　網友笑噴狂問「超強後照鏡是哪牌」。（圖／翻攝新竹大小事）

▲網友將倒立的機車照放上網路，成為討論。

請繼續往下閱讀...

新竹市消防局表示，午間12點多接獲通報，位於中華路五段的平交道旁發生機車對撞事故，兩名騎士中的一人因輕微擦挫傷被救護車送往醫院，另一名騎士則無大礙。

有行經附近的網友將事故照片PO上網，提醒大家注意，沒想到照片中倒立的機車意外成為亮點；有網友笑說這是最新的「裝置藝術」，也有KUSO「最近被撞的車都那麼反骨哦，不喜歡躺著」、「地板動作」、「車主肯定是海軍陸戰隊蛙人」、「立茭…是聖茭」、「一個端午節前，先暖身立蛋的概念」，更有不少網友眼尖，詢問強壯的後照鏡「是什麼牌子的？」

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