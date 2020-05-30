大勝台北！韓粉曬前金區「國際級馬路」好驕傲　千人看哭：換人會更好？

▲高雄市前金區七賢二路與中華三路交叉路口。（圖／翻攝韓家軍臉書社團）

記者黃君瀚／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日登場，支持與反對雙方展開激烈空戰。就有韓粉上傳1張市區十字路口照片，證明市長專注市政，將市民生活的小事放在心上，馬路不僅平坦，還兼具美觀，遠超台北達到國際級的水準，「高雄的馬路，好美、好平！」

潘姓韓粉29日晚間在臉書社團「韓國瑜市長後援會」貼出一張前金區街頭拍下的照片，盛讚韓國瑜市長和高雄市府團隊全力衝刺市政，尤其將市民最切身相關的交通與路平問題放第一位，言談間透露著無比的驕傲，「比台北市好太多了，國際級的馬路！」

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該張照片拍攝地點為七賢二路和中華三路交叉的十字路口，平時車流量不小，馬路上的各種標線看上去相當清晰，斑馬線、機車待轉區、左轉專用道、速限提醒......各個井然有序。

▲高雄市長韓國瑜陷罷免風暴，6月6日將由市民決定他的去留。（圖／記者屠惠剛攝）

照片貼出後，短短12小時吸引超過2000韓粉朝聖，激讚韓市長的用心，「就是不一樣，在朝的請多多學習」、「高雄的路已經比台北市的還要漂亮平整了」、「韓市府團隊的用心，連偏鄉地區的路平燈亮都很有感」、「高雄人幸福耶，如換人會更好嗎」、「感動到想哭，要珍惜呀」、「全省第一，是我們高雄人的福氣讚」、「這麼優秀的市長和市府團隊，要罷免？」

不過經記者查證，這張照片並非近日拍攝，最早出自去（2019）年7月11日，當時高雄市區連續下了多天大雨，有位自稱南漂20年的女韓粉拍照上傳臉書社團「韓家軍」，證明根本沒有網上傳的淹水問題，當時韓國瑜僅執政半年多，就帶來立竿見影的成效。