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罷韓倒數7天！「數位諸葛亮」出手了　質疑韓國瑜犯什麼錯要被罷免？

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▲簡勤佑、王育敏出面道歉。（圖／文傳會提供）

▲「數位諸葛亮」簡勤佑。（圖／文傳會提供）

政治中心／綜合報導

罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日登場，被稱為「數位諸葛亮」的國民黨數位行銷長簡勤佑分享了一篇Dcard文章，希望高雄人想好再做罷免決定，「實在不明白韓國瑜到底犯了什麼滔天大罪，要這樣被罷免。」

簡勤佑29日在臉書上分享一篇標題為「6/6 請各位高雄人想好再做決定」的Dcard文章。該文章作者指出，他本人沒有藍綠，單純說說自己的想法。

該文章稱，2006年6月陳水扁總統因為貪污而遭到罷免，但他實在不明白，韓國瑜到底犯了什麼滔天大罪，要這樣被罷免？他姐姐是在公家機關上班，高雄市政府是負債最多的，但這些罷免案的流程、投票事宜的錢，都是由高雄市政府撥款而來，也就是說這些負債由高雄市民自己扛下來，「那為何不下次選舉時不投他就好了呢？」

文章作者提到，他媽媽是衛生單位的機關首長，某天高雄連日豪雨，因為擔心淹水狀況而打電話回家關心；而作者媽媽也明確表示，韓國瑜上任後高雄市的淹水問題實際改善不少，新聞上說淹水好幾天沒退都是在誇大，另外韓國瑜上任之後高雄市的經濟也起飛不少，「這不是我憑空捏造而已，我實際聽我媽說農產品市場的狀況，還有聽一些果農等等的消息。」

文章作者表示，有些高雄人會認為，韓國瑜市長做一做就跑去選總統，為什麼不好好待在高雄當市長之類的，但「那奇怪了，之前陳菊做一做跑去做總統府秘書長，怎麼沒罵的跟韓一樣慘咧？老實說我還覺得陳其邁很爽，高雄市長選不到就被派去做行政院副院長了，到底？」

最後，文章作者說，他知道韓國瑜說了很多做不到的事，可是韓國瑜實際為高雄做的事也一定不少，例如韓國瑜上任之後高雄市的路變平不少，很多地下道也被拆了等，至少比之前陳菊在選舉前才開始鋪路好。

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