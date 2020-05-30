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獨／罷韓決戰黃金周　他遛愛寵「陸龜、球蟒」諷韓國瑜：慢吞吞又溜很快！

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜投票進入最後倒數，罷韓團體趁著投票日前的選前黃金周進行最後宣傳，舉辦「最後一哩路」遊行，現場湧入許多民眾共同響應。《ETtoday新聞雲》記者在活動現場中發現，一名黃姓男子帶著他的寵物蛇和烏龜一起出來挺罷韓，更諷刺，韓國瑜就像烏龜和蛇一樣，「慢吞吞又溜很快」！

▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓黃金週，岡山捷運站前湧入民眾高舉黃絲帶堅定罷韓 。（圖／記者吳奕靖攝）

30日是選前的「超級星期六」，罷韓團體重回橋頭事件現場舉辦「最後一哩路」遊行，從已故高雄縣長余登發故居出發，步行到鳳橋宮媽祖廟上香，接著到南崗山捷運站外廣場分發黃絲帶，待至晚間6點6分，現場民眾共同高舉黃絲帶高喊：「堅定罷韓、非韓不投」。

▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過《ETtoday新聞雲》記者在現場發現，一名男子脖子上掛了一條蛇，表情相當地自在，便上前詢問。黃先生表示，自己觀察，有很多民眾都會帶寵物來參加罷韓活動，因為自己本身喜愛飼養爬蟲類，所以就帶了寵物蛇「阿財」和烏龜來挺罷韓。黃先生笑說，其實大家看到蠻特別的寵物，也是覺得很驚喜，畢竟爬蟲類寵物較少見。

▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子諷刺韓國瑜就像烏龜一樣，做事慢吞吞、像蛇一樣溜很快 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃先生表示，愛寵的品種是球蟒，算是較溫馴的品種，給他取了個綽號，叫做「阿財」，飼養2年多，目前約130公分長。說到這，黃先生再把腳下的飼養箱打開，裡頭有2隻陸龜，一大、一小緩慢的爬出飼養箱，就在人行道上蹓躂；不過緊接著，黃先生又把懷裡的袋子拆開，裡面也有一條球蟒，所以總共是2條蛇、2隻烏龜，吸引不少民眾圍觀討論。

「既然愛講謊話，做不好，就罷免他！」黃先生表示：「如果要用烏龜和蛇來形容韓國瑜的話，就是做事慢吞吞、溜得很快！」

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