吳斯懷讚韓國瑜結束高雄貪污惡夢：任何罷韓結果倒楣的都是高雄人

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案進入倒數，國民黨立委吳斯懷30日在臉書指出，民進黨過去執政高市12年百起貪汙案、市政漏洞百出且負債千億，好不容易韓國瑜翻轉高雄，結束市民惡夢，但如今綠營動員罷韓，製造對立，未來極可能持續惡質對立，「請問市政如何推展？」不論結果如何，最後倒楣、過苦日子的還是高雄市民。

「高雄市民準備過苦日子了嗎？」吳斯懷表示，民進黨在高雄市執政20年、高雄舊縣區33年，過去12年來高雄貪汙和偽造文書被起訴達105案、194人被起訴，「市政漏洞百出，負債數千億」，好不容易韓國瑜翻轉高雄，結束市民的惡夢。他表示，拋開政黨意識形態，目前為止韓國瑜施政穩當，成效漸漸浮現，「高雄市民們請想清楚，你們的選擇決定自己的未來」。

吳斯懷直批，民進黨政府用國家機器動員罷韓，製造族群對立、操弄仇恨動員且擴大朝野惡鬥，未來的高雄極可能持續惡質對立下去，「請問市政如何推展？市民的未來在哪裡？」罷韓決戰近在眼前，高雄市民想清楚了嗎？不論結果如何，最後倒楣的是高雄市民，過苦日子的是高雄市民。

「依現有法律，簡單分析幾個時間點，高雄的未來必將持續動盪不安，少則半年，多則兩年半，高雄市民準備好過苦日子了嗎？」吳斯懷點出第一個時間點，若罷韓過關，依據《選罷法》第91條，被罷免人在中選會公告當日解除職務，由行政院派人代理，並公告日起3個月完成補選；而依照《地方制度法》第55條第3項規定，韓國瑜指派的3位副市長、局處首長、秘書長等十三職等以上的主管、首長，隨同離職，由代理市長重新派任。

吳斯懷質疑，在這3個月空窗期，高雄市政無法推動，「補選後換人上台，重新任命一批局處首長，再磨合3個月」，半年下來，高雄市會有多少進步？

關於第二個時間點，吳斯懷表示，如果罷韓成功，3個月內要完成補選，國民黨必推人選奮起再戰，民進黨派系鬥爭必將再起，行政院副院長陳其邁未必穩定出線，第三勢力也會布局參選，作為2022年市議員前哨戰。

對此，吳斯懷認為，高雄市民要面對3個月的群雄戰火，「惡質選舉操作，仇恨、抹黑、撕裂、對立」，代理團隊只會關心選舉，市政沒人理會，市民們準備過苦日子了嗎？

吳斯懷指出第三個時間點，若韓國瑜提出「罷免投票無效」訴訟，在訴訟程序終結之前不能進行補選，時程一旦拖到年底（12月25日），這屆市長任期將剩不到2年，依法將不會辦理補選，而是由中央指派代理市長續任。

吳斯懷強調，「代理市長沒有民意基礎，如何面對議會監督？如何面對全體市民？如何有效推動市政？高雄市民準備好過苦日子了嗎？」

▼吳斯懷臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷，點圖可放大）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】