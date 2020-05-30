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悚！2歲女童手繫「安全繩」搭電梯　來不及踏出...下秒遭「拽起懸空」

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▲▼ 5歲女童懸掛電梯。（圖／翻攝自YouTube／中国社会新闻）

▲2歲女童整隻手被拽起懸空。（圖／翻攝自YouTube／中國社會新聞）

實習記者施怡妏／綜合報導

家長帶孩子出門，擔心孩子亂跑走丟，有些人便會用繩索繫著小孩。大陸湖北一名女子帶著3名孩童搭乘電梯，其中替2歲和5歲的孩子手上繫著安全繩，不料出電梯時，2歲女童來不及走出電梯門便關上，女童繫上繩索的手腕瞬間被拉起，整個人懸掛在電梯門前。

綜合陸媒報導，事發28日，女子帶著3名孩童搭電梯，走出電梯時，等不到2歲女童走出來，電梯門就被關上了。隨後，電梯便往上升，女童手上還繫著繩索，也因此整個人被跩起，騰空懸掛在電梯門前。所幸電梯自動啟動暫停裝置，女童才回到地面。落地後聰明的她趕緊按下電梯緊急鈕求助，最後也順利被救出。

▲▼ 5歲女童懸掛電梯。（圖／翻攝自YouTube／中国社会新闻）

▲這畫面令人震驚。（圖／翻攝自YouTube／中國社會新聞）

這種繫在孩童背部、手臂或手腕上的安全繩，在大陸非常有流行，家長可以不用擔心孩童亂跑走丟，還可以防止小孩被綁架或是擄走。其實，在大陸廣西南寧也有女童因為安全繩差點慘遭意外，幸好地鐵站務員即時趕到現場救助，才逃過一場驚魂計。

許多網友看完影片後表示，其實家長只要多注意一點，根本不需要安全繩，「以前沒有遛娃神器，負責任的家長帶孩子出門也很安全」、「什麼遛娃神器 ，家長偷懶的工具而已」、「這回不是孩子調皮了，是家長不靠譜」、「其實根本不需要什麼遛娃神器，家長多操點心就好了」、「跟牽引繩沒關係是家長的問題」。

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