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反制美國第一槍！　中國續對美進口四氯乙烯加徵反傾銷稅

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▲▼貿易戰。（圖／CFP）

▲中美貿易戰再次出現一觸即發的態勢。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國總統川普宣布取消香港特殊待遇，雖中共中央尚未提出「必要反制措施」，但中國大陸商務部今早率先鳴槍，宣布維持對原產於美國和歐盟的進口四氯乙烯的反傾銷措施，也就是說將繼續自美進口的該類產品，徵收高達71.8%的反傾銷稅。

中國商務部表示，依照期終複審調查結果，自2020年5月31日起，對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年。

▲▼中美,大陸,美國,貿易戰,好感度（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情、香港版國安法議題，影響中美關係走向。（圖／路透社）

在此之前，中國商務部是在2014年5月，對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯開始實施反傾銷措施，並於2019年5月，應中國國內產業申請，發起了本次期終複審調查；當時，中國商務部在調查後，宣布自2019年5月1日起，對上述產品繼續加徵懲罰性關稅，美國被加徵71.8%，歐盟則為27.6%，原訂期限到2020年5月30日止。

值得注意的，中國商務部昨（29）日亦已發布公告稱，決定對原產於美國、日本、韓國和馬來西亞的進口聚苯硫醚進行反傾銷調查的期限，再繼續延長6個月，至2020年11月30日止。顯示中美貿易摩擦仍然持續。

另面對川普召開「關於中國」的記者會，宣布取消對香港特殊待遇、中止與世界衛生組織（WHO）關係前，中國大陸外交部發言人趙立堅曾在昨日的記者會上警告，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，「我們將採取必要措施予以堅決反制。」


四氯乙烯是一個被廣泛用於工業金屬表面油脂去除和乾洗溶劑，是衣物乾洗劑、新型環保製冷劑等產品的主要原料，而中國大陸是該石油溶劑的最大進口國。

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