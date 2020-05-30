蔡英文全力「撐港」！　國台辦：插手香港事務自食惡果

▲「港版國安法」決定草案獲2878票，高票過關。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大28日高票通過 「港版國安法」決定草案，蔡英文政府發出「撐港」訊號，進行人道救援計畫，以及和推動有關行政措施。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今(（30日）表示，「台立法機構這些圖謀不會得逞，插手干預香港事務，必將自食惡果。」

「港版國安法」決定草案過關，立法院院長游錫堃昨29日宣讀立法院朝野黨團共同聲明，要求政府應依照《香港澳門關係條例》，提供港人必要的協助。陸委會副主委邱垂正也表示，香港社會對於台灣人民與政府的好感度已經來到歷史新高，台灣有責任落實這份共同聲明。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

對於蔡英文政府全力「撐港」，馬曉光指出，全國人大涉港立法的目的是為維護國家主權、安全、發展利益，保障香港長期繁榮穩定，保障一國兩制行穩致遠。針對的是危害國家安全的外部勢力、分裂勢力、暴恐勢力，保護的是香港市民依法享有的各項權利和自由。

馬曉光說，民進黨當局和一些政客一而再、再而三歪曲事實，顛倒黑白，妄加指責涉港立法，就是因為有關涉港立法要斬斷台獨、港獨勾連亂港分裂的黑手。

▲「台灣國會香港友好連線」成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

對於蔡英文政府即將推動相關「撐港」行政措施，馬曉光也進一步指出，所謂的聲明，推動所謂立法、行政措施，給亂港分子提供救援，是對違法暴恐勢力的公然庇護，進一步暴露其搞亂香港、攻擊一國兩制、謀求台獨的政治本性。其圖謀不會得逞，插手干預香港事務，必將自食惡果。