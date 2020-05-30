LIVE／阿中部長今天遊台南　指揮中心13:00說明

生活中心／綜合報導

隨著國內疫情趨緩，民眾開始恢復正常生活。繼上週南下墾丁示範防疫新生活，中央流行疫情指揮中心陳時中今（30日）將率領「防疫五月天」遊台南，走訪奇美博物館等熱門景點。指揮中心下午1點召開例行記者會說明最新疫情及防疫作為，預料也將透露台南行細節。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

陳時中一行人預定下午4時多抵達台南，第一站先到奇美博物館參觀，接著前往中西區國華商圈視察，之後再到餐廳享用「阿中自助餐」，醫護人員、警察、口罩及酒精國家隊、義工、志工、巡守隊將一起共餐。而台南市長黃偉哲先前透露陳時中有要求去一個「神秘景點」，目前終於確定是週日一早到「頑皮世界」視察動物園的防疫工作，當天陳時中會到白河賞蓮花，再到尖山埤江南度假村享用「英雄宴」，防疫英雄、阻詐英雄、消防英雄、模範警察英雄一起共餐。

另外，台南市政府特別準備了台南紡織廠製作的「黑面琵鷺」襯衫、以台南特產虱目魚設計的「虱目魚背包」、台南「廣富號」帆布包、「林百貨」帆布包等台南文創商品要送給「防疫五月天」。

▲黃偉哲要送給阿中部長的伴手禮。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉哲將以「阿中自助餐」、「英雄宴」接待防疫團隊。（圖／記者林悅翻攝）