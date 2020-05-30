搶救香港經濟！　中國6月1日實施陸港「服貿協議」修訂條文

▲政治氛圍和疫情影響香港經濟。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國將取消對香港的特殊待遇，以及「港版國安法」、新冠肺炎疫情衝擊，大陸官媒《新華社》報導稱，2019年11月簽署的關於《〈內地（中國大陸）與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的修訂協議，將於2020年6月1日起實施。

報導指出，該「服貿協議」，有助於進一步提升大陸對香港在服務貿易方面的開放水平，降低香港服務提供者進入大陸市場的門檻，讓香港業界能更好地參與大陸市場發展。藉此幫助經濟發展。

▲香港是亞太重要的金融、貿易中心。（圖／CFP）

據香港特區政府公開資訊，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》自2003年簽署以來，內容不斷豐富和更新，現已發展成為一份全面及現代化的自由貿易協議，涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資和經濟技術合作等範疇。

因此，該《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》是在上述安排框架下的一份子協議，涵蓋有關大陸、香港之間服務貿易領域的開放措施和便利措施，並於2019年11月21日簽署進一步的修訂協議後，訂於2020年6月1日起實施。

按照修訂協議內容，包括法律、建築及相關工程、金融、檢測認證、電視、電影等，都增添了開放措施，讓香港服務提供者可以更容易在大陸設立企業和發展業務，更多香港專業人士可在大陸取得執業資格，以及更多優質的香港服務可提供給大陸市場。

事實上，從去年受「反修例」抗爭，以及今年初的新冠肺炎疫情影響，香港2020年第一季GDP年減8.9%，創1974年有紀錄以來的最大跌幅，因此中共中央將「港版國安法」等，視為為香港止暴制亂的關鍵，並搭配粵港澳大灣區戰略等，達到香港的經濟重啟。

但值得注意的是，「港版國安法」同樣引起香港民間和西方國家的反彈聲浪，認為此舉並非如中方所言貫徹「一國兩制」，而是變成「一國一制」，因此美國總統川普宣布，將取消對香港的特殊待遇，在此之下，預計對香港的獨立關稅區、貨幣自由匯兌、簽證待遇、美港雙邊關係等領域造成衝擊，並可能影響香港的亞太金融、貿易中心地位。

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