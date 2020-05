猴子闖入醫院「搶走新冠肺炎患者檢體」　爬到樹上咬開再丟出去

▲猴子拿走疑似為新冠肺炎患者的血液檢體。(示意圖/取自Pixabay)



記者丁維瑀/綜合報導

印度北方邦(Uttar Pradesh)28日發生一起離奇事件,一群猴子來到一家國立醫院,接著搶走疑似為新冠肺炎(COVID-19)確診患者的血液檢體。有關人員還表示,猴子們爬到樹上,咬了血液樣本的包裝後再把這些物品丟出去。

CNN報導,事發地點位於米魯特市(Meerut)一所國立醫院實驗室,醫務主任巴利洋(Dheeraj Baliyan)說明,當時與新冠肺炎中心合作的實驗室助理拿著血液檢體,結果遭到猴子攻擊。猴子們接著拿走裝有三個樣本的試劑盒。

醫院院長賈格(S. K. Garg)告訴當地媒體,猴子拿走的是血液樣本,而不是用來檢測新冠肺炎的棉籤,這些血液樣本屬於經檢驗而呈陽性的患者。巴利洋表示,猴子們拿著血液檢體爬到樹上,咬了包裝後再丟出去。

A gang of monkeys in India found their way into a laboratory and escaped with a batch of #coronavirus blood test samples, it has been reported.



One of the monkeys was later spotted in a tree chewing one of the sample collection kits.



More here: https://t.co/MWG1l8ZVyD pic.twitter.com/OCCjhDX5kg