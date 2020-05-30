猴子闖入醫院「搶走新冠肺炎患者檢體」　爬到樹上咬開再丟出去

▲猴子拿走疑似為新冠肺炎患者的血液檢體。（示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）28日發生一起離奇事件，一群猴子來到一家國立醫院，接著搶走疑似為新冠肺炎（COVID-19）確診患者的血液檢體。有關人員還表示，猴子們爬到樹上，咬了血液樣本的包裝後再把這些物品丟出去。

CNN報導，事發地點位於米魯特市（Meerut）一所國立醫院實驗室，醫務主任巴利洋（Dheeraj Baliyan）說明，當時與新冠肺炎中心合作的實驗室助理拿著血液檢體，結果遭到猴子攻擊。猴子們接著拿走裝有三個樣本的試劑盒。

醫院院長賈格（S. K. Garg）告訴當地媒體，猴子拿走的是血液樣本，而不是用來檢測新冠肺炎的棉籤，這些血液樣本屬於經檢驗而呈陽性的患者。巴利洋表示，猴子們拿著血液檢體爬到樹上，咬了包裝後再丟出去。

A gang of monkeys in India found their way into a laboratory and escaped with a batch of #coronavirus blood test samples, it has been reported.



One of the monkeys was later spotted in a tree chewing one of the sample collection kits.



More here: https://t.co/MWG1l8ZVyD pic.twitter.com/OCCjhDX5kg — SkyNews (@SkyNews) May 29, 2020

院方負責人向CNN證實，醫院已在當地完成消毒，也丟棄了猴子搶走的樣本，沒有民眾曾接觸這些樣本。地方行政單位已發起調查，釐清院方是否在處理樣本方面不當。

當地民眾憂心，猴子把檢體帶到住宅區，可能使得疫情擴散。至於猴子是否會因而染疫，賈格並不能確定，目前他沒有掌握相關證據。

另一方面，動保人士認為，猴群會跑到市區尋找食物，主要是因為牠們原本的棲息地受到破壞，才會來到人類的住宅區搶走東西。

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