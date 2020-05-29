影／參訪永安漁港體驗客庄　陳時中、鄭文燦：希望台灣「永保平安」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日邀請衛福部長陳時中參訪永安漁港與魚貨直銷中心，兩人一起體驗製作手工魚丸，象徵台灣「防疫丸（完）勝」，鄭文燦指出，邀請陳部長造訪全台唯一客家漁港，希望台灣「永保平安」，也希望在疫情舒緩之際，藉由陳部長魅力加持，帶動地方觀光與經濟振興；陳時中品嘗客家料理盛讚真的好吃，並籲請國人在疫情紓緩之際多在國內各地走走，其中造訪桃園還可享受多元風土民情。

▲衛福部長陳時中29日參訪桃園永安漁港，與鄭文燦市長一起學習製作手工魚丸。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部長陳時中參訪桃園永安漁港，與鄭文燦舉起「防疫丸勝、桃園樂活」立牌。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中下午4時抵達永安漁港，現場擠滿慕名而來的客家鄉親，包括立委黃世杰、市議員邱佳亮、陳治文、中壢區漁會理事長葉國傑、總幹事黃德汶等人均陪同參訪，鄭文燦以桃園市長身分帶領陳部長參訪漁港直銷中心、彩虹大橋、品嘗在地客家漁港料理與桃園復興媽媽桃、有機新香米、龍潭桃映紅茶與有機蔬菜等農特產品，還體驗製作手工魚丸等。

▲陳時中與鄭文燦品嘗桃園農特產與客家漁港料理讚不絕口。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中品嘗「豆瓣紅狗鯊」，盛讚這道特色料理非常美味，紅狗鯊肉質Q彈且味道極好，媽媽桃與楊梅仙草凍非常口口，讓他讚不絕口，這是他首次造訪永安漁港，看到魚貨中心內有許多豐富海鮮與農特產，證明台灣真的是寶島，物產豐富，疫情期間出國不方便，他極力推薦國人多到各地走走，很多地方都非常棒，美食吃不完，還能享受到多元風土民情。

▲衛福部長陳時中參訪桃園永安漁港彩虹大橋與鄭文燦等人伸出大拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦則表示，永安漁港是全台唯一的客家漁港，市府近年來積極提升永安漁港各項觀光建設與發展資源，除觀光漁市供應新鮮魚貨外，市府在永安漁港南方約3公里處，打造長約4公里的新屋綠色走廊，北岸擁有青年體驗營區，作為極限運動場域，市府也規劃在後湖溪發展獨木舟、泛舟等休閒活動，永安漁港周邊旅遊資源可說相當豐富，涵蓋泛舟、騎單車、牽罟體驗、生態教育等，他誠摯歡迎遊客來桃園旅遊。

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