「要回家了！」越南派專機抵達台灣　3百餘名越僑湧現桃園機場

▲台灣疫情逐漸紓緩，越南政府29日將派遣專機來台接回越僑，上午桃園機場湧現數百名越南僑民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情在台灣逐漸舒緩，越南政府29日下午首次派遣專機來台接回越南僑民，逾300名越南僑民上午湧現桃園國際機場，其中包括不少孕婦，第一航廈難得湧現旅客潮，負責載運的越南航空與華航地勤人員提前4小時部署準備為這批越僑辦理劃位登機手續，桃機公司指出，越南班機抵台後將立即運補與清潔作業，預計下午2時起飛返回越南。

根據中央流行疫情指揮中心指出，受到越南政府境管因素，台灣直飛越南航班如胡志明、河內等城市都「只出不進」，以致在台越南僑民無法返國，經過雙方民間協調後，越南首度派遣專機來接回越南僑民，班機在預計中午前後抵達桃園國際機。

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▲越南政府29日派遣專機來台接回越僑，桃園機場第一航廈上午湧現大批越南僑民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

29日上午，中華航空與越南航空協助越南旅客辦理旅客登機手續，地勤人員也提前4小時進行部署，自上午8時起已有不少越南僑民在第一航廈等待，機場出境大廳出現旅客大排長龍畫面，上次類似畫面要追溯到今年2月間了。

▲越南政府29日派遣專機來台接回越僑，不少越南女性僑民在桃機第一航廈紛紛以手機拍攝離境前畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

一名即將臨盆的越南籍張姓婦人透露，懷胎已7個多月了，因在台灣還沒有健保卡，生產可能會花很多錢，好不容易有班機可飛越南回家，心中真的非常開心；還有位在台工作的女性移工說，因工作證已到期，很感謝駐台北越南經濟文化辦事處與越南政府協調，讓她們能搭專機回到越南。

經營越南來台旅遊工作與就學的東南亞移民公司總經理阮氏芳蘭指出，她負責這次包機旅客協調作業，不少越南僑民28日深夜就抵達桃園機場，這次以越南籍孕婦、生病者居多，越南專機對這批僑民幫助真的很大。

桃機公司表示，越南航空班機預計中午前後抵達桃園機場，進行加油運補作業後，表定時間預定下午2時從桃園國際機場飛回越南。

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