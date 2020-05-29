黃光芹新書「戰疫」搶先看 陳其邁：我和時中在疾管署渡過除夕夜





▲黃光芹替陳時中出書。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

資深媒體人黃光芹將替衛福部長陳時中出版新書《戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們》，這本書的推薦序則是由同樣是「防疫國家隊」的行政院副院長陳其邁所撰。陳其邁在書中大讚陳時中給國人溫暖，他也透露自己最佩服陳時中的地方，「他做報告，幾乎可以不看資料，再艱澀難記的數字，他都可以背起來。」

陳其邁表示，「我和時中的個性很不一樣，我快、他慢。我的外號叫快快快，他處理事情則慢條斯理。我的脾氣不好，有時候會罵人；他則個性溫和，甚麼話都慢慢講。」

陳其邁提到，中央流行疫情指揮中心一月二十日三級開設，當時指揮官是疾管署長周志浩。自己擔任行政院副院長期間，很少到衛福部走動，「總統大選前，有幾次因為討論長照問題，跟他有比較多的接觸；另外則是非洲豬瘟來襲，和陳時中與蘇貞昌，透過跨部會協調，一起把疫情擋下來。在機場設發燒篩檢站，三個人經常跑去看。這個模式一直沿用至今，還很受用。」

陳其邁回憶，2019年12月31日，自己在辦公室召開跨部會議啟動防疫，陳時中以衛福部長身分參與，「以往，他多半處理執行面，等我們正式成為防疫夥伴之後，也大多由我做決策、他去執行。整個防疫團隊我都熟，其中有幾位還是我的同學。」

陳其邁說，最佩服陳時中的一點是，他做報告，幾乎可以不看資料，再艱澀難記的數字，他都可以背起來，「他和周志浩的口才原本不好，一開始的時候，他召開記者會，說話不太流順，經過五、六次之後，我發現他越講越順，就跟蘇院長建議，時中說話給人一種溫和、實在的感覺，民眾很信賴；尤其他公布疫情，好的、壞的全講，是個很好的發言人，乾脆以後甚麼事都讓他講，讓時中講、天天講。」

陳其邁提到，1月21日首例女台商確診，大家開始緊張，接下來乾脆以疾管署為家，「連過年，我們都在疾管署過，我們把那裡當成戰鬥單位。美花（經濟部政次）下令管制口罩，我從小年夜開始，就在處理口罩問題。當我到院內，他就耗在疾管署，從早到晚，只有晚上去瞇一下，一天睡不到幾個小時。大年初一，我要他找健保署長李伯璋，健保卡加註旅遊史，他只花三天的時間就搞定，年初三就上線了。」

陳其邁大讚，「時中很有責任心，二月三日首班武漢包機飛回來，其中一個集中檢疫所台中，他說非得親自去一趟，否則他不放心。結果這一去，弄到天亮，他一晚沒睡，他的「鐵人」稱號就是這樣來的。」

文末，陳其邁說，「我看陳時中後續還有很多故事，就讓我們拭目以待。」