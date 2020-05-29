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桃園洽公實名制兼顧個資保護　鄭文燦：個資逾28天就銷毀

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▲市長鄭文燦29日受訪時表示，基於個資保護原則，已指示凡有使用實名制洽公單位需將28天以上個資資料銷毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲市長鄭文燦29日受訪時表示，基於個資保護原則，已指示凡有使用實名制洽公單位需將28天以上個資銷毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在新冠肺炎期間，為確實掌握疫情資訊採取實名制，桃園市長鄭文燦29日表示，已委請秘書處組成專案小組，針對有實施實名制洽公單位對於洽公進出市民個資只能保存28天，超過資料需進行銷毀以確保個資隱私，TOCC（旅遊史、職業別、接觸史，是否群聚）在公衛上是必要的手段，但不能侵犯個人權利，這套公開銷毀制度必須建立起來，桃園要率先建立。

鄭文燦主持防疫專案會議後受訪指出，針對中央疫情指揮中心所宣布實聯制，已特別請秘書處專責組織專案小組，包括資科局、法務局與政風處針對實名制出入資料只能留存28天，不得作為其他用途，且在資安維護與安全維護上要做好，要有公開銷毀程序，包括市府、區公所、地政事務所、戶政事務所等有使用實名制單位，必須把超過28天以上個人資料進行銷毀，以保護個人隱私。

鄭文燦認為，實名制的用途只限定在疫調的追蹤，不能做為其他的用途，TOCC固然在公衛上是必要的手段，但不能侵犯到個人權利，這套公開銷毀的制度，應該建立起來，我們要率先建立，因為桃園市府實名制做得很好，已請法務局制定銷毀程序的標準，28天的銷毀需要公開，希望市民能了解。

鄭文燦也針對梅雨連續鋒面帶來大量降雨也稍稍紓解旱象做出說明，石門水庫水位已上升到59%，可以稍微解決乾旱，龍潭大池也注滿了水，這段時間水量漸漸飽足，市府希望有水無災，今天在防災應變中心特別與2年前建立的巴陵後山前進指揮所連線，與當地華陵里里長陳榮光連線，針對防災整備，包括開口合約廠商是否進駐、消防人員是否待命、國軍支援兵力、放置位置等，市府都做了檢查。

針對三光大橋再建工程，這是大漢溪上游跨橋已經開工，即將進行防汛演練，應確保在豪雨期間，再建工程能夠安全，我希望未來，若台7線發生坍方、斷電問題，市府經發局、工務局要能督導台電迅速救災搶修，讓復電時間縮短。

此外，針對疫情舒緩，有關探病議題，鄭文燦強調，因應中央疫情指揮中心規定，住院7天以上，1天可以2個人探病，1次探病以1個小時為限，已委請衛生局通知各醫院，按照新的規範，若其他人道探視、安寧探視並沒有限制，疫情已獲得舒緩，希望給醫院更大的支持，還要給家屬、病人親友探病的空間。

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