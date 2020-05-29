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高雄玉荷包「台灣下訂，日本取貨」　首波電商外銷超過50公噸

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▲首波啟航送往日本的1800盒玉荷包荔枝禮盒。（圖／高雄市府農業局提供，下同）

▲首波啟航送往日本的1800盒玉荷包荔枝禮盒。（圖／高雄市府農業局提供，下同）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市農業局29日宣布，為讓日本海外的消費者品嘗「高雄首選」玉荷包荔枝，今年首度在「高雄首選電商平台」開放民眾線上預購，台灣下訂、日本取貨，而首波訂單啟航送往日本的玉荷包禮盒計有1800盒，若再加上上架日本超市及開放宅配通路的部分，總計逾50公噸。

高雄市農業局表示，近年來他們以「高雄首選」打響農產名號，外銷國家遍及港澳、星馬及日本等地，但由於今年玉荷包外銷受到新冠肺炎疫情影響，因此銷往海外運費高昂，但農民仍辛勤持續外銷，以保持對國外通路商的往來信用，維持高雄農產外銷的通路。

高雄市農業局指出，為方便海外消費者品嘗到高雄首選、季節限定的粒裝玉荷包，首次開通台灣訂購、日本直送的服務，為玉荷包開啟最方便快速的海外通路。

▲▼首波啟航送往日本的1800盒玉荷包荔枝禮盒。（圖／高雄市府農業局提供）

高雄市農業局長吳芳銘提到，今年玉荷包荔枝品質高端，且高雄農友在玉荷包荔枝品質及果園評鑑再次拿下冠軍，農民以高規格選果、出貨「高雄首選」輸日玉荷包禮盒，在電商平台販售都是具有產銷履歷的農民精心栽種，不但吃的新鮮美味，更是安心安全的品質保證。

吳芳銘透露，高雄市今年獎勵玉荷包荔枝外銷登記預估數量為76公噸，截至目前外銷日本市場已達50公噸，還有即將於6月初外銷新加坡各超市，在今年產季結束前，高雄玉荷包可望衝破外銷70公噸的好成績。

此外，高雄市農業局也指出，高雄市荔枝種植面積超過3100公頃，其中以玉荷包為大宗，占超過7成7，不論種植面積、產量與品質都是全國第一。

▼高雄玉荷包荔枝。（圖／高雄市府農業局提供）

▼高雄玉荷包荔枝。（圖／高雄市府農業局提供）

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