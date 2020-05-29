德、韓商務通關鬆綁！500人搭包機返回中國　美日乾著急：在鎖國路上

▲北京允許約500名德國的公司經理與親屬搭乘漢莎航空包機返回中國。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

全球的商業苦於從連月來為防疫所需的經濟封鎖中恢復運作，兩班搭載德國商業高層的包機將於未來幾天飛往中國，讓其他國家競爭對手壓力日增，都急於想恢復跨國商務旅行。

「華爾街日報」報導，在中國的美國貿易團體與日企高層表示，他們都渴望生意能恢復。

北京這週已允許約500名德國的公司經理與家人們搭乘兩班漢莎航空（Lufthansa）的包機返回中國。第一班預計29日從法蘭克福飛往天津，第二班從法蘭克福飛上海的包機則訂於6月3日。

兩班德國包機凸顯中國盼重啟自身經濟和再次融入全球經濟；中國本月稍早已有限地恢復與韓國的商務旅行。繼與韓國的「快捷通道」計畫後，中國正敲定與新加坡間的類似安排，以恢復必要的旅行。知情人士透露相關措施最快這週就會公布。

但美國企業卻得面臨格外嚴峻的壓力，因美中關係正處於幾十年來最糟的時期，且彼此都向對方祭出旅行禁令。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）中國區事務副會長彭捷寧（Jacob Parker）說：「這是各公司都面臨到的現實問題，一堆公司高層想返回中國都有麻煩。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）說：「由於關係惡化，美國這端進展緩慢可能是政治因素，但也有可能是美國的疫情還沒獲得控制。中國與其他國家（在控制疫情）這點遙遙領先，可以理解他們因擔心疫情復燃而對開放有所猶豫。」

▲北京首都國際機場。（圖／路透社）



中國美國商會（The American Chamber of Commerce in China）已在游說中方及美方官員，盼能讓人員返回中國。兩週前他們對1000多名成員企業進行調查，80間企業750多人有回覆意見，稱他們都被拒於中國門外。

中國德國商會（German Chamber of Commerce in China）首席代表希爾德布蘭特（Jens Hildebrandt）表示，中國外交部提供德國包機的快捷通道與簽證申請簡化，是北京推動重啟經濟的信號。

德韓企業人員恢復前往中國的商旅，讓其他國家的企業高層緊張。德韓最大對手之一的日本，生意人現在返國須接受兩週隔離，日本也禁止111個國家和地區的人員入境，大部分日本的主要貿易夥伴都在這111個國家和地區之列；禁令預計至少要持續到6月底。

日本經濟團體連合會（Keidanren）會長、日立製作所董事長中西宏明舉17世紀初到1850年代日本250年鎖國比喻說：「我們現已在鎖國的半途上。」

中韓本月成為首批對商務旅行實施便捷雙邊快速通關安排的國家，像是將14天隔離期縮短為1到2天。中國駐韓大使5月10日為首批200多名前往中國的韓國人員送行。

據中國外交部的說法，中方官員最近幾週和其他國家討論設置必要旅行的快捷通道安排，包括奧地利、法國、德國與蒙古國。

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