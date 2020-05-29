　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德、韓商務通關鬆綁！500人搭包機返回中國　美日乾著急：在鎖國路上

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼德國漢莎航空（Lufthansa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京允許約500名德國的公司經理與親屬搭乘漢莎航空包機返回中國。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

全球的商業苦於從連月來為防疫所需的經濟封鎖中恢復運作，兩班搭載德國商業高層的包機將於未來幾天飛往中國，讓其他國家競爭對手壓力日增，都急於想恢復跨國商務旅行。

「華爾街日報」報導，在中國的美國貿易團體與日企高層表示，他們都渴望生意能恢復。

北京這週已允許約500名德國的公司經理與家人們搭乘兩班漢莎航空（Lufthansa）的包機返回中國。第一班預計29日從法蘭克福飛往天津，第二班從法蘭克福飛上海的包機則訂於6月3日。

兩班德國包機凸顯中國盼重啟自身經濟和再次融入全球經濟；中國本月稍早已有限地恢復與韓國的商務旅行。繼與韓國的「快捷通道」計畫後，中國正敲定與新加坡間的類似安排，以恢復必要的旅行。知情人士透露相關措施最快這週就會公布。

但美國企業卻得面臨格外嚴峻的壓力，因美中關係正處於幾十年來最糟的時期，且彼此都向對方祭出旅行禁令。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）中國區事務副會長彭捷寧（Jacob Parker）說：「這是各公司都面臨到的現實問題，一堆公司高層想返回中國都有麻煩。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）說：「由於關係惡化，美國這端進展緩慢可能是政治因素，但也有可能是美國的疫情還沒獲得控制。中國與其他國家（在控制疫情）這點遙遙領先，可以理解他們因擔心疫情復燃而對開放有所猶豫。」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京首都國際機場。（圖／路透社）

中國美國商會（The American Chamber of Commerce in China）已在游說中方及美方官員，盼能讓人員返回中國。兩週前他們對1000多名成員企業進行調查，80間企業750多人有回覆意見，稱他們都被拒於中國門外。

中國德國商會（German Chamber of Commerce in China）首席代表希爾德布蘭特（Jens Hildebrandt）表示，中國外交部提供德國包機的快捷通道與簽證申請簡化，是北京推動重啟經濟的信號。

德韓企業人員恢復前往中國的商旅，讓其他國家的企業高層緊張。德韓最大對手之一的日本，生意人現在返國須接受兩週隔離，日本也禁止111個國家和地區的人員入境，大部分日本的主要貿易夥伴都在這111個國家和地區之列；禁令預計至少要持續到6月底。

日本經濟團體連合會（Keidanren）會長、日立製作所董事長中西宏明舉17世紀初到1850年代日本250年鎖國比喻說：「我們現已在鎖國的半途上。」

中韓本月成為首批對商務旅行實施便捷雙邊快速通關安排的國家，像是將14天隔離期縮短為1到2天。中國駐韓大使5月10日為首批200多名前往中國的韓國人員送行。

據中國外交部的說法，中方官員最近幾週和其他國家討論設置必要旅行的快捷通道安排，包括奧地利、法國、德國與蒙古國。

►香港機場6/1起恢復轉機　林鄭月娥：不涉及入境香港
►梅克爾：歐盟與中國合作符合「重大戰略意義」　必須體認北京的領導決心
►美中緊張！川普預告29日宣布「對中新政策」：我們很不開心

►►防疫期間也要一樣美麗！

★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

 
ET快訊
通姦罪即刻失效！　台北、嘉義2小三「立即釋放」
通姦罪違憲即起失效！司法院解釋「7961字全文」曝光
每天1杯含糖飲！20多歲女胸部「摸哪都痛」　醫驚呆：兩邊都佈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西疫情恐超越美國！「千人塚」公墓曝光　藍、綠色十字架遍地

東京醫院爆群聚感染！精神科病房16人確診　緊急狀態解4天…疫情再上升

港版國安法確定立法　日本召見中國駐日大使

推特再槓川普！稱總統貼文「美化暴力」…直接屏蔽

警局被火燒員警搭直升機逃命　明州派500國民衛隊平亂

120年只有35例！女嬰長出第二張2公分小嘴　有舌頭牙齒還會流口水

韓美連夜搬設備進「薩德基地」！中韓關係恐惡化　警民衝突釀5傷

熱戀10年夫妻愛上舞蹈老師情侶！　共享「4P生活」他大讚：充滿了愛

史上第3次！自衛隊「藍色衝擊波」飛越東京上空　致敬醫護

西雅圖9歲男孩發明紙牌遊戲「年收入3千萬」　成立公司當創意總監

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

張鈞甯絕裂陳意涵「我們就不和」XD　被問邱澤「謎之回 答」全場安靜...

巴西疫情恐超越美國！「千人塚」公墓曝光　藍、綠色十字架遍地

東京醫院爆群聚感染！精神科病房16人確診　緊急狀態解4天…疫情再上升

港版國安法確定立法　日本召見中國駐日大使

推特再槓川普！稱總統貼文「美化暴力」…直接屏蔽

警局被火燒員警搭直升機逃命　明州派500國民衛隊平亂

120年只有35例！女嬰長出第二張2公分小嘴　有舌頭牙齒還會流口水

韓美連夜搬設備進「薩德基地」！中韓關係恐惡化　警民衝突釀5傷

熱戀10年夫妻愛上舞蹈老師情侶！　共享「4P生活」他大讚：充滿了愛

史上第3次！自衛隊「藍色衝擊波」飛越東京上空　致敬醫護

西雅圖9歲男孩發明紙牌遊戲「年收入3千萬」　成立公司當創意總監

蘭嶼鄉民滯留台東　便民提供接駁預約公車繞駛依紗婻會館

先探／台股掀鍋蓋行情

中職二軍／辛元旭開轟猛打賞　統一2安慘遭富邦8比0完封

中職／林泓育最快本周歸隊　林承飛打滿復健賽

先探／半導體戰略物資　ＩＰ廠喊燒

中職／張志豪太會打！丘總點名扛4番　給詹子賢調整空間

快訊／通姦罪即刻失效！　台北、嘉義2小三「立即釋放」

全國偵查中通姦被告將獲不起訴　法務部長：對大法官解釋結果感到遺憾

水保+楓康「農萊呷健康」　後防疫新生活「大地餐桌」上菜！

遞補不到半年…支持者替買票！苗縣議員許櫻萍一審判當選無效　

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

即／英：或延長BNO持有人留英期限

南韓小妹「厭世臉」吸近15萬粉絲

腦癱男搶銀樓　輪椅上用腳舉槍

女童遭哥哥持鐵鎚狠砸　頭骨碎裂慘死

美國擬「驅逐」至少3000名中國留學研究生

休園近3個月！東京迪士尼現況曝光

櫻花妹玩交友軟體　配對成功竟是親哥哥

東京、北九州市再爆群聚感染

300女「裸照、運動片」在網路瘋傳

自稱不吃不喝82年　印度瑜伽奇人90歲去世

奈及利亞槍擊血洗5村　至少74死

「瞄準南半球」比基尼將席捲全球

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

更多熱門

相關新聞

高雄玉荷包上架電商「台灣下訂，日本取貨」

高雄玉荷包上架電商「台灣下訂，日本取貨」

高雄市府農業局29日宣布，為讓日本海外的消費者品嘗「高雄首選」玉荷包荔枝，今年首度在「高雄首選電商平台」開放民眾線上預購，台灣下訂、日本取貨，而首波訂單啟航送往日本的玉荷包禮盒計有1800盒，若再加上上架日本超市及開放宅配通路的部分，總計逾50公噸。

疫情衝擊！UN氣候峰會延至2021年底

疫情衝擊！UN氣候峰會延至2021年底

福建企業用台灣人才享萬元補貼

福建企業用台灣人才享萬元補貼

關鍵字：

商務包機德國日本美國北京新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

快訊／大法官宣告通姦罪違憲

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面