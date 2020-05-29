一卡皮箱即可入住！　高雄前金舊警舍變身「老青共居社宅」全新亮相

▲高雄市長韓國瑜出席「前金區舊警舍整建社會住宅」竣工典禮。（圖／高雄市政府提供，下同）

地方中心／高雄報導

落實「老青共居、世代共好」願景，高雄市長韓國瑜29日出席「前金區舊警舍整建社會住宅」竣工典禮，手持鑰匙親自開啟大門，不僅見證「大同社會住宅」落成啟用的喜悅，也象徵入厝起家。韓國瑜表示，原建築是50多年的五層老舊警舍，歷經1年時間、動支6800萬元經費整建修繕、更新設備，不只活化市有資產，更展現市府照顧「高雄青年」與「社會弱勢」的決心。

韓國瑜致詞時提及昨日參與鹽埕社區公共托育家園開幕儀式，認為建置下一代幼兒以及長輩完善妥適的照護環境非常難能可貴，因此社會住宅規劃多元服務設施，包含「社區照顧關懷據點」、「C級巷弄長照站」，提供年長者供餐、健康促進活動等服務，另也將開辦3戶居家式托育服務，打造優質友善居住環境。

韓國瑜也指出，市府財政非常困難，每一塊錢都花在刀口上，強調市府團隊秉持照顧弱勢、辦好教育的目標，持續打拼建設，每個局處全力衝刺分管的業務，期待高雄未來榮景一片，更棒、更美好。

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都市發展局長林裕益說明，「大同社會住宅」坐落前金國小對面，1樓為店舖及社福設施空間，2至5樓將提供48戶社會住宅，其中規劃「青年家庭」30戶、「長青共住」16戶，並保留2戶供設籍本市或工作的警察消防人員申請；房型均為2房1廳1為房型，室內空間約14坪，內部裝潢與設備一應俱全，申請入住者只要「一卡皮箱」簡單行李即能輕鬆搬進入住。

都發局表示，老青共居社會住宅，只租不售，以平價租金提供符合條件的青年家庭、年長者申請入住，招租計畫將於6月1日起公告30天，青年家庭戶及警消戶於7月1日至14日受理申請。

青年家庭戶申請年齡為20至40歲，且符合高雄市社會住宅出租辦法第4條規定，申請文件經審查通過後擇期抽籤入住；長青戶申請人為設籍居住本市年滿60歲以上（65歲以上優先），且符合社會局「銀髮家園」招租規定者，向社會局申請。租金收費將參考當地市價打折訂定，每戶每月約7500元（含管理、維護及公共費用，水電瓦斯費自付）。

都發局呼籲，符合資格條件且有居住需求的市民朋友，把握機會提出申請，相關訊息可至高雄市都發局網站查閱，或電話07-3373544、3373545或3368333-2671、2672洽詢。

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