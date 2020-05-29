北風之神！俄最強核潛艇交付海軍　可載160枚核彈頭

▲俄國最新型戰略核潛艇「弗拉基米爾大公號」，已正式成為俄羅斯海軍的重要核打擊力量 。（圖／翻攝自維基百科)

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」周五(29日)報導，「聯合造船集團公司」發言人表示，俄國最新型戰略核潛艇、「北風之神-A級」的「弗拉基米爾大公號」(Knyaz Vladimir)，周四已交付俄羅斯海軍。

「弗拉基米爾大公號」是第四代核潛艇「北風之神-A級」955A型的第一艘。它跟「北風之神級」(Borei-class)的主要區別在於艦體的輪廓，新艦體的噪音更低、操控性也更好。

發言人說：「潛艇的接收證書28日已在北德文斯克簽署。」 報導稱， 該艘潛艇近日將懸掛俄羅斯海軍的聖安德列旗，隨後將列入北方艦隊的戰鬥序列。

「弗拉基米爾大公號」的水下排水量超過2萬噸，裝備了「狼牙棒」(Bulava)洲際彈道飛彈系統和改進過的魚雷。飛彈系統可攜帶16枚「狼牙棒」潛射導彈，每枚導彈最多可攜帶10枚的分導式核彈頭，具備極強的核打擊能力。該潛艇本應在2019年12月底交付俄羅斯海軍，但由於技術原因延遲了交付時間。

俄羅斯計畫建造7艘「北風之神-A級」潛艇，目前4艘：「奧列格大公號」「蘇沃洛夫大元帥號」、「亞歷山大三世皇帝號」及「波紮爾斯基大公號」都已開工建造、並處於不同的建造階段。

根據美國《原子科學家公報》發布最新的俄羅斯核武力量報告，俄海軍目前擁有13艘彈道飛彈核潛艇，包括6艘「德爾塔-4」、3艘「德爾塔-3」和3艘「北風之神級」核潛艇，共計可搭載約800枚核彈頭。

當中，北方艦隊擁有1艘「北風之神」和6艘「德爾塔」系列核潛艇，太平洋艦隊擁有2艘「北風之神」和4艘「德爾塔」系列核潛艇。

分析認為，第一艘「北風之神-A級」戰略核潛艇加入俄海軍後，將進一步強化俄軍的海基核武力量。影片請看這裡

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