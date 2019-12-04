美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」　因應太平洋戰略威脅：更新更大

▲2008年停靠韓國釜山的維吉尼亞級攻擊核潛艦德克薩斯號（SSN-775）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國海軍於美東時間周一（2日）宣布，將採購9艘新的「維吉尼亞級攻擊核潛艦」（Virginia class attack submarines），合約金額破紀錄達到222億美元（約新台幣6768億元），成為美國海軍史上最昂貴的一紙合約。據了解，這筆巨大訂單是出於美國海軍對太平洋的擔憂，因為他們必須面對軍容大規模擴張的中國。

美國有線電視網（CNN）撰稿者連登（Brad Lendon）報導，由於中國軍力逐漸崛起，並在西太平洋方面進行侵略性的行動（aggressive actions），美國太平洋指揮聯合情報中心前任行動指揮官梭斯特（Carl Schuster）表示，這紙合約就是美國海軍的回應。梭斯特表示，「中國海軍變得更好更大，所以美國海軍得做出回應，這不代表把中國看成敵人，但中國的舉動確實值得觀察。」

▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦佛蒙特號（SSN-774）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲維吉尼亞級核動力攻擊潛艦,Mississippi (SSN 782）。（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

維吉尼亞級核潛艦是美國海軍水下多任務執行的關鍵，除了有足夠能力攻擊其他潛艦、海上船艦和大型目標，也可以執行特別行動，包括情報偵蒐。

目前海軍艦隊中已有18艘同級核潛艦正在服役，另外還有10艘正在製造當中，這次採購的9艘核潛艦等級會更高，將強勢擴大美國在水下的影響力；據了解，海軍還在考慮是否加購第10艘，若確定要的話，會讓合約金額達到240億美元。

▲維吉尼亞級核動力攻擊潛艇新罕布夏號（SSN-778）。(圖／達志影像／美聯社)

海軍潛艦計畫執行官嘎金斯（David Goggins）2日在海軍官網一項聲明中表示，新維吉尼亞級核潛艦的加入，「讓海軍潛艦能力躍進一個新世代」。現有該等級潛艦排水量約7800噸，艦長377呎，而新潛艦會更大更常，排水量達到1萬200噸，艦長460呎；新潛艦也有更強大的火力，能夠攜帶40枚戰斧巡弋飛彈 （Tomahawk），比現有潛艦多出28枚。

民主黨籍參議員、參議院軍事委員會成員里德（Jack Reed）指出，這些新世代潛艦能夠加強美國各種不同的國防優勢，「它們是無可比擬的威懾性工具」。

訂單由「通用動力電船」 （General Dynamics Electric Boat）標得，該公司已康乃狄克州的格羅頓市（Groton）為據點，承包商則為亨廷頓·英格爾斯工業 (Huntington Ingalls Industries)。

▲▼解放軍航母002號已經下水航行一段時間，預計中國在接下來5年發展出更強大海軍陣容。（圖／翻攝自人民海軍影片）

美國大動作展開核潛艦升級，最主要的假想勢力便是中國海軍；專家指出美國在太平洋正遇到前所未有的壓力，中國的船艦和潛艦都在質和量上有所提升。美國國防部2019年5月的《中國軍力報告》中指出，解放軍的潛艇將在2020年擴大到65艘至70艘的規模。

五眼聯盟成員之一的澳洲在今年8月的一項分析報告中，質疑美國是否還有能力繼續在太平洋保持對中國的軍力優勢；澳洲同時重語警告華盛頓當局，現在面臨的是「策略破產」的情況，可能同時意指印太戰略會受到嚴重威脅。北京預計在接下來的5年內，可能會發展出和維吉尼亞級同級的核潛艦，而澳洲的擔心相當有所本。