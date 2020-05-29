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心疼韓國瑜面臨罷免…張琍敏開嗆：高雄人用你們的腦袋想想！

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▲女星張琍敏在臉書發表反罷韓文 。（圖／翻攝自Facebook／張琍敏）

▲女星張琍敏在臉書發表反罷韓文 。（圖／翻攝自Facebook／張琍敏）

記者洪靖宜／高雄報導

資深藝人張琍敏向來公開支持韓國瑜，除了多次為對方站台，目前韓國瑜正面臨罷免危機，張琍敏29日發表反罷韓的文章，她說：「為什麼高雄人忍心罷免一位拚命做事的人？高雄人啊！還有7天，用你們的腦袋想想，他到底是擋了誰的財路？」，更引用了李四川的話，要是真的為高雄發展，就要好好想想。

▲女星張琍敏在臉書發表反罷韓文 。（圖／翻攝自Facebook／張琍敏）

▲女星張琍敏在臉書發表反罷韓文 。（圖／翻攝自Facebook／張琍敏）

高雄市長韓國瑜上任後，主打將高雄變成觀光都市，曾找來資深藝人張琍敏也曾為「崗山之眼」拍攝MV，張琍敏也多次公開表態支持韓國瑜，但隨著罷免投票時間逼近，張琍敏29日在臉書上發表想法，她說：「高雄對我來說是個陌生的城市，現在離我更是遙遠，它好不好真的與我無關！但是我不懂，為什麼高雄人忍心罷免一位拚命做事的人？高雄人啊！還有7天，用你們的腦袋想想，他到底是擋了誰的財路？才搞得可憐兮兮天天被人攻撃！」

她提到，高雄副市長李四川說了一段話，真情真義又感人，內容說：「我這一輩子，只知道怎麼拿摃槌修理馬路，已經40年沒在高雄出現過。竟然被一位完全不認識的韓國瑜，抓到高雄，還當了副市長。自從當上副市長，第一天開始到今天，每天不停舖馬路、拆路橋、裝路燈、清水道，幫各個學校都裝上冷氣，已經很多時候，不眠不休沒有好好睡覺和休息了。我過去不知道辛苦，等做了韓市長的工作以後，才知道什麼叫做工作辛苦。在高雄做一年的工作， 等於在台北做20年工作的量，我已經20幾年，從來沒生病，現在竟然為了高雄市，累到必須去醫院住了20幾天。為了韓市長，我拋家離子，已經很久沒回家看看家裡的人了，現在竟然聽到有人說高雄對不起台灣人，要高雄人向台灣人道歉，我很生氣，我們團隊不眠不休在幫高雄市民工作，我們團隊有什麼錯？還要我們跟台灣人道歉？世界上有這種歪理嗎！？」

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