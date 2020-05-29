韓國瑜籲中海艦籌設「海事博物館」　海軍樂觀其成：已暫緩簽約

▲中海艦（LST-201）。（圖／網友謝明宏提供）



記者林銘翰／台北報導

海軍中海艦日前遭以廢鐵標售，引起社會各界關注，高雄市長韓國瑜29日在臉書上提到，高雄市政府已於21日函文海軍司令部，以《文化資產保護法》暫緩處分中海艦，並計劃推動籌設「海事博物館」。對此，海軍司令部晚間表示，海軍已暫緩與得標廠商簽約，對於高市府欲以中海軍艦成立海事博物館，海軍表達感謝並樂觀其成。

韓國瑜29日在臉書上表示，海軍司令部8日公告中海艦（LST-201）及三號塢等2項廢船殼，以廢鐵標售，並在14日開標，以售價新台幣1400萬元底價決標。因海軍司令部收到各界對中海艦的關心，高雄市政府已於21日函文海軍司令部以《文化資產保護法》暫緩處分。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）



海軍司令部晚間表示，海軍長期以來對軍史的傳承非常重視，不過中海軍艦除役後，依法無法編列預算亦無人力對該艦執行維修保養工作。

海軍司令部指出，海軍參照美國軍艦博物館成立方式，由民間團體或地方政府承接及維管，中海軍艦除役迄今10年，雖曾有地方政府申請，卻因故未能成案。

海軍司令部說明，海軍現行碼頭泊位有限，中海軍艦長期靠泊旗津碼頭，船體狀況不佳，為避免造成高雄港礙航風險，僅能依法辦理公開標售，所獲資金全數繳回國庫，海軍也已將中海軍艦32項文物與影像妥善保存，納入本軍軍史館典藏。

海軍司令部強調，中海軍艦已於5月14日完成標售作業，近期各界對中海軍艦的關心與建議，海軍非常重視，已暫緩與得標廠商簽約，針對目前高雄市政府欲以中海軍艦成立海事博物館，海軍表達感謝並樂觀其成。

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