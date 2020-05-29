偏鄉義診10年　雲林慈濟人醫團隊愛不間斷

圖、文／慈濟基金會 林佳予

雲嘉南區慈濟人醫會連續10年在雲林偏鄉投入，每2個月前往雲林縣古坑鄉義診，翻山越嶺、風雨無阻走入顛簸的蜿蜒山路，為當地鄉親服務。5月24日慈濟人醫會包含15位醫護人員、48位慈濟志工前往義診，針對無法到定點的鄉親，人醫團隊到家關懷，了解生活情況、話家常，培養出深厚的情誼。

新冠病毒疫情期間，慈濟人醫會配合防疫措施，3月暫緩往診服務。古坑鄉山區交通不便、醫療資源不足，慈濟人醫會5月待疫情緩和，前往義診。儘管因連續下雨，上山途中被從山上滑落的樹擋住，志工下車合力移到路邊，繼續往前。

▼志工前往樟湖村往診途中，被從山上滑落的樹擋住去路，志工下車合力移動，繼續往前。

「慈濟非常完整的醫療團隊，來到桂林要為鄉親義診，關懷大家的健康，有需求的可以前往義診定點。」村長的廣播聲，響在桂林村巷弄。桂林村長黃煌儀表示，桂林山區空氣雖好，但是醫療資源不足，慈濟人醫會非常重視鄉民的健康，我感念於心，特地來為醫療團隊打氣，同時關心村民。

鄉親引頸期盼著醫療團隊，一見面就是打招呼：「上次怎麼沒來？現在總算來了！」當區人醫會召集人─慈濟斗六分院簡瑞騰院長表示，慈濟人醫會從2011年起前來義診至今，10年來只有一次遇到颱風天、此次配合防疫，才各停一次；長期來，大家都不辭勞苦，對鄉親的愛無間斷。

本次義診結合大林慈院醫療團隊，動員內科、外科、中醫、婦產科、骨科、綜合科等，醫護人員把握機會在假日走出診間，親自行入偏鄉、了解鄉親所需、提供醫療服務。

▼雲林慈濟人醫團隊關心山區的鄉親的就醫，2個月上山義診一次，視病如親。

91歲的黃老先生2個月來雙腳水腫越來越嚴重，林榮生醫師細心問診。70歲的兒子表示，一般醫師問診大約2分鐘就結束，可是慈濟醫師不僅親切，問診時間長，看病也很仔細，感恩有你們真好。

人醫會多年的關懷，解決村民不少困擾。外出工作的李小姐每周假日回鄉，得知照顧長輩的看護已忍受牙疼多日，趕緊帶她來求診，李小姐表示，「幸有醫師來義診，解除看護的病苦，真的很感恩。」另一位徐奶奶說：「老人家不會開車，去看醫生只能搭計程車，但有車沒人陪，也無計可施；現在你們來，讓我們很方便，真好。」

▼志工窗口陳春菊為大家分配義往診路線及定點。

慈濟志工陳春菊長年規劃當地義診，一眼望去，哪一位定期需就醫的鄉親沒來，陳春菊立刻前往家中了解。陳春菊：「十年來的互動，變得像家人一樣，很溫馨。也感佩醫護們犧牲假日，跟著上山為鄉親服務，今天共嘉惠94位鄉親。」

一位10多歲的孩子因雙腳不適，前來向骨科專家簡瑞騰院長求診，簡瑞騰細心尋找他雙腳病痛來源，了解他不舒服的原因，最後再叮嚀該注意事項。

簡瑞騰指出，山區都住著長者，再者就是外籍看護或外配，他們要到醫院就醫，來回奔波很是辛苦！所以，人醫會不只來提供醫療服務，也為他們解決問題。」

▼慈濟人醫會醫師與志工到村裡往診，關心鄉親生活、話家常。