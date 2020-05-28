北市消防局結合慈濟、防災士　三方聯合演練攜手防疫救災

▲北市消防局28日演練防災防疫救災訓練，副市長黃珊珊也到場觀摩。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市政府與佛教慈濟慈善事業基金會今年4月簽署合作備忘錄，為加強雙方防災合作，28日下午2時雙方在慈濟內湖環保教育站舉辦「台北市防災士及韌性社區避難收容維運演練」，消防局表示：這此演練對象包含慈濟、防災士、內湖區樂康里、大湖里等民間單位，藉由本次演練將在地民間組織與地方社區結合起來，希望能提升社區自主防災能力。

▲北市消防局28日演練防災防疫救災訓練。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局說，慈濟對救災現場協助收容維運已累積多年經驗，為使參加防災士、鄰里災害應變小組成員更加熟悉避難收容作業，此次由慈濟人員擔任講師，於演練前進行課程講授及分組操作，希望藉由操作訓練及實際演練，將慈濟的實務經驗傳承給本市防災士及里災害應變小組。

這此活動是北市政府首度結合防災士、韌性社區、慈濟等三方能量，針對社區自主避難收容、維運事項辦理收容工作坊進行聯合演練，且為了貼近民眾關心之疫情，演練情境已設想到避難收容階段可能發生疫情相關情境，務求演練逼真希望能找出防災演練盲點，精進官方民間聯合救災量能。

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