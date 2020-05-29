雲林同鄉文教基金會贈書法得獎作品集　盧秀燕感謝「為台中增添書香氣」

▲盧秀燕接受雲林同鄉基金會贈書，並回贈感謝狀。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

雲林同鄉文教基金會定期舉辦「雲林金篆獎書法比賽」，並將優勝佳作集結成冊，除送給雲林各鄉鎮及學校圖書館，29日也贈送50冊供台中市各圖書館珍藏。台中市長盧秀燕也回贈感謝狀，她除肯定基金會推動書法美學，也感謝為台中增添書香氣，一同用閱讀打造藝文城市。

台中市長盧秀燕今天上午在新市政大樓惠中樓，與雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉及成員會面，文化局長張大春、勞工局長吳威志、台中市立圖書館長張曉玲等人也列席。會中由譚量吉代表基金會，捐贈50冊「雲林金篆獎書法比賽」獲獎作品集，供台中市府各圖書館珍藏，盧秀燕代表接受，並回贈感謝狀。

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▲▼雲林同鄉文教基金會贈送書法比賽得獎作品集，供台中市各圖書館珍藏。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，雲林同鄉文教基金會長期推動文化、書法、閱讀極具意義，根據文化局資料，全台中市民共281萬人，平均每年到圖書館借閱5.21本書，為六都之首。感謝基金會長期推動文化、書法、閱讀，提升書法學習樂趣。

她表示，目前多處藝文場所和圖書館均落實「入館實名制」、「24小時不打烊還書箱」、「閱讀得來速」、「圖書除菌機」等；因應疫情發展，市府6月底前推動「逾期歸還不停權」、「預約未取不計次」、「防疫閱讀不打烊電子書展」、「居家防疫心靈處方箋」等活動，降低疫情風險。

盧秀燕也說，台中正打造國內首座美術館與圖書館共構的建築「台中綠美圖」，去年9月動工，預計111年底前完工，未來「台中市立圖書館總館」將以「藝術」類別為核心館藏，持續徵集優質好書，盼各界支持，用閱讀打造台中藝文城市。

雲林同鄉文教基金會表示，書法是東方特有文化，基金會致力推動藝術美學與舉辦金篆獎書法比賽，將獲獎作品集結成冊，除印贈雲林各鄉鎮、學校圖書館，更捐贈台中市各區圖書館編目珍藏，供台中市民閱讀賞析，鼓勵民眾及學生透過閱讀了解書法之美。

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