枋寮溪邊首現「小恐龍」綠鬣蜥　民眾驚…縣府籲全民移除

▲屏東縣枋寮鄉民在北勢溪拍到綠鬣蜥行蹤，引來討論 。（圖／翻拍我是枋寮人臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣外來入侵種綠鬣蜥野外數量近年不斷攀升，縣府農業處採取捕抓換老鷹紅豆等獎勵品，冀望減少它的數量；但枋寮鄉網友２８日在地方社群網站po上目睹綠鬣蜥行蹤影片，由於它具有攻擊性，提醒當地居民注意安全；縣府農業處說，枋寮首度發現的野外個體，研判是飼主棄養或逃跑。

有網友在屏東縣枋寮北勢溪一家百年老牌鱔魚粉麵店旁拍攝到一隻綠鬣蜥行蹤，並在昨天將影片PO上地方社群網站，並指「它的長度約為一個成年人的手臂長，有攻擊性，請各位鄉親多多注意，若有發現請告知阿吉，或通報農業處，可能下雨過後天氣炎熱跑出來的，也有可能是棄養的」，引來鄉民討論。

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根據屏東縣政府農業處估計，縣境內綠鬣蜥野外數量粗估逾萬隻，先前在潮州、竹田、萬丹內埔、麟洛等鄉鎮，均發現有它的行蹤，昨天是第一次在枋寮被拍到，研判應該不止這一隻。

農業處人員說，綠鬣蜥成長、繁殖速度快，隻母綠鬣蜥每年可產20至70顆卵，在野外無天敵；如野外族群若繼續擴散，會逐漸壓迫本土其他物種的生存空間，導致生態失衡、造成農業損失及破壞水道或溝渠結構、侵蝕堤岸，危害居民生命財產安全，因此籲請全民共同參與移除行列。由於綠鬣蜥力量大，不建議徒手捕捉，居家或野外如發現綠鬣蜥，可利用水桶、紙箱或其他容器撲蓋捕捉，但要注意其尾巴甩動和避免被咬。

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