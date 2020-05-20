陸政協十三屆三次會議會期「比原計劃縮減4天半」　主要議題公布了…

▲大會新聞發言人郭衛民。（圖／翻攝自央視）



記者鄭思楠／綜合報導

大陸政協十三屆三次會議新聞發布會5月20日下午3時舉辦，發佈會採用網路視訊形式進行，大會新聞發言人郭衛民表示，會議將於5月21日下午3時在人民大會堂開幕，5月27日下午閉幕，會期比原計劃縮減了4天半。此前，知情人士私下表示，「今年消息非常保密又臨時，各省政協、人大代表團幾乎是百里挑一，能上兩會的記者不到10人。」

大會新聞發言人郭衛民透露，大會的主要議題為，「聽取並審議全國政協常委會工作報告和關於提案情況的工作報告，列席十三屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告，民法典草案，最高人民法院工作報告，最高人民檢察院工作報告等，審議通過政協十三屆三次會議政治決議等決議和報告。」

他說，這次大會期間，全體會議和小組會議都做了相應的壓減，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，其中一次是以視訊會議的方式進行；安排六次小組討論；開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。

此外，考慮到疫情防控的要求和會期安排，大會對媒體的採訪做了適當調整，只邀請少部分在京的中外媒體記者到人民大會堂現場採訪，將通過網路視訊方式安排3場委員通道採訪活動，小組會議不安排集中採訪。

依照往年，大陸兩會固定在3月初舉行，會期長達兩周。受疫情影響，40年來首次延後開會時間，上個月29日大陸人大常委會拍板定案，政協21日、人大22日開幕連兩天舉行。有陸媒私下透露，「今年兩會消息史上無敵保密，都是最後一刻才通知，準備上會日期。」

此外，今年「首次」沒有「人海採訪」的困擾，確定拿到兩會暢通門票，只有大陸三大官媒新華社、央視、人民日報；中外媒體也嚴格限縮，北京不邀請臨時入京記者採訪，只邀請部分在京的中外記者參會，今年3000多報名，最後刪減剩500多人有採訪資格，部分場次還得抽籤。

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