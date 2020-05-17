琉球漁民抗議白沙港浮動碼頭區暫停船泊　縣府:漁民誤會了

▲屏東縣琉球鄉白沙港 。（圖／取自Google地圖）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府日前公告琉球鄉白沙交通碼頭浮動碼頭工區範圍內暫停開放停泊，未經許可停泊者將被依規定罰款，引起當地漁民不滿，認為縣府漠視漁民權利，明（18日）將到說碼頭抗議，並不排除封港抗議。對此縣府農業處長黃國榮表示，該工程在交通船停泊區施作，屬於交通觀光範圍，不是漁港，漁民誤會了。

屏東縣政府5月14日公告琉球鄉白沙交通碼頭浮動碼頭工區範圍內暫停開放停泊，21日起未經許可泊靠該區域者，依自治條例規定委託第三人或指定人員辦理移泊，主管機關不負保管責任，相關費用應命船舶所有人繳納，經限期移泊而不遵從者，依自治條例規定處船舶所有人1萬以上5萬元以下罰鍰，命其限期離開本碼頭；屆時未離開本碼頭者，按次處船舶所有人6仟以上3萬元以下罰鍰。

琉球漁民對縣府在琉球交通碼頭區設置浮動碼頭工程強烈堅持反對；漁民說，小琉球漁港原本就屬於漁業專用港，為因應實際需求大家一起共用漁民，因此反對而屏東縣政府漠視漁民權利，一味向公司財團靠攏，強行公告進行設置浮動碼頭成為休閒遊艇專區而不讓漁船停泊，這對漁民來說，非常不公平。

漁民指出，設置浮動碼頭將大幅度縮減港區船隻停泊空間而且容易損壞不適船隻停泊，颱風期間也將嚴重影響漁船避風，何況小琉球漁港係屬傳統漁港非觀光用港，設置浮動碼頭處亦屬港區並非屏東縣政府所述非屬漁港範圍，建請縣府尊重漁民意見重視漁民權益，儘速廢止該公告並停止施作。否則明天採取抗議行動，不排除封港。

農業處長黃國榮說，施作工程的白沙港浮動碼頭停泊區，原本就是目前交通船停泊區，除停靠交通船外，規畫停靠遊艇等觀光性質船隻使用，未使用到漁民目前停泊漁船的漁港，漁民對此不了解產生的誤會。

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