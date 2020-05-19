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「小酷斯拉」大軍橫掃全台！年交易量高達300萬隻　長大「太嚇人」便棄養

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（圖／維基百科）

▲近年疑似飼養綠鬣蜥當寵物熱潮已過，因此經常可以在戶外看到遭棄養的綠鬣蜥。（圖／維基百科）

圖文／CTWANT

許多民眾喜歡飼養寵物，除了可以在下班後療癒自己辛勞工作了一天的壓力，若家中有小朋友也可以教導孩子面對生命應有的責任和態度。台灣有愈來愈多人喜歡飼養不一樣的特殊寵物，例如有「小酷斯拉」之稱的綠鬣蜥；但近年疑似特殊寵物熱潮已過，民眾經常可以在戶外看到遭棄養的野生綠鬣蜥出沒，數量還不少，令人困擾。

綠鬣蜥學名為美洲鬣蜥（Iguana iguana），屬於大型蜥蜴，體型最長可達2公尺，又被稱為「恐龍」。牠們吃所有植物的嫩枝、嫩葉，也吃水果、蔬菜，甚至有時也會吃昆蟲。農民將菜田罩上紗網，牠們會鑽進去，將水果套紙袋，牠們也能咬破，使農民防不勝防。

請繼續往下閱讀...

原本僅在中南部傳出有野生綠鬣蜥出沒，但台東林管處長劉瓊蓮表示，從4月份開始便陸續接獲民眾通報在東河鄉海岸區域有綠鬣蜥的蹤跡，擔心牠們的活動範圍會無限擴大，立即和台東縣農業處及生態工作者研商合作，對民眾發現有綠鬣蜥出現的區域，展開移除及分佈調查工作。

劉瓊蓮表示綠鬣蜥因性情溫和、容易飼養，全球每年寵物交易量高達3百萬隻，數量驚人，但許多飼主一開始並不了解此物種的特性，往往在飼養後因後期長得太大隻、嚇人便選擇棄養。而綠鬣蜥的繁殖力強，每次可產約24-45顆卵，還會挖洞築巢、破壞河堤基礎設施，啃咬農作物，使得農民叫苦連天，縣政府與林管處不得不加緊處理。同時，林管處也呼籲民眾別再隨意飼養又棄養，若在野外發現綠鬣蜥，也不要自行捕捉，避免被咬傷，可通報1999或林管處（0800-000-930），屆時會有移除專家團隊到現場處理。

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