▲25項「農產塔」慶零確診！屏東把玉荷包、冠軍巧克力都搬來了。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／屏東報導

中央流行疫情指揮中心首度移師墾丁舉辦，指揮官陳時中表示，這兩天來屏東，大家都辛苦了，也謝謝縣長帶大家認識屏東豐富農產品，以及南台灣風情。他說，雖然台灣通過防疫期中考，但全球疫情仍嚴峻，民眾不可掉以輕心。

雖然說要樂活防疫，但國際情勢依然非常緊張，累積533萬人確診。不論是亞洲、西歐都很嚴峻，美洲雖然趨緩，但依然處於高峰，中南美洲也疫情也漸趨嚴重。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

台灣已經6週無本土案例，但依然不能鬆懈，讓社區防疫能夠維持。陳時中另提到，現在還在住院中的病患，大約剩下20位，祝他們能早日康復。

被陳時中戲稱為「土地公」的屏東縣長潘孟安表示，上半場國家隊守住了，下半場就要仰賴全民，尤其生活更需要防疫。他表示，屏東有豐富地貌以及多元族群，都很適合旅遊。而屏東從花卉、水果、蔬菜到養殖漁業加工等，都是台灣重要供應與生產基地。

今天記者會現場，屏東縣政府搬來了愛文芒果及芒果乾、玉荷包、木瓜、檸檬、香檬、香蕉、洋蔥及洋蔥面膜及洋蔥醬油、胡麻油、有機米、黑豆、紅豆及紅豆茶、鳳梨酥、咖啡、紅藜、午仔魚、石斑魚、蝴蝶蘭、文心蘭、腎藥蘭、萬代蘭、屏東好物伴手禮盒，共計25個品項。

「來屏東有吃又有得拿！」潘孟安感謝陳部長率領防疫五月天，來屏東進行「防疫新生活、屏東快樂遊」，也呼籲國人多多來逛逛，屏東縣政府已做好準備，在疫情趨緩後，會推出更多的旅遊型態。

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