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兩會直擊／史上最多第一次！　記者團限縮「創最少紀錄」

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▲▼部長通道開啟,政協。（圖／翻攝自新華視頻）

▲以往兩會記者比官員還多，今年史上破天荒精簡採訪人數。（資料圖／翻攝自新華視頻）

記者任以芳／北京報導

考量疫情防控，大陸兩會創下許多史上第一次，延後開會時間，縮短傳統14天會期，記者最少紀錄。新聞採訪安排也有大幅度調整，除了三大官媒新華社、央視、人民日報，不邀請臨時入京中外記者採訪，只邀請部分在京的中外記者參會。知情人士私下透露，「今年消息非常保密又臨時，各省政協、人大代表團幾乎是百里挑一，能上兩會的記者不到10人。」

▲▼ 兩會專題。（圖／讀者提供）

▲兩會媒體中心曝光，相較去年人擠人，今年創下史上記者席最少紀錄。（合成圖／記者任以芳製）

依照往年，大陸兩會固定在3月初舉行，會期長達兩周。受疫情影響，40年來首次延後開會時間，上個月29日大陸人大常委會拍板定案，政協21日、人大22日開幕連兩天舉行，並且取消會前記者會，會期從21日到28日，原本14天縮短剩8天，創下史上最短會期、採訪記者最少、消息最保密的紀錄。有陸媒私下透露，「今年兩會消息史上無敵保密，都是最後一刻才通知，準備上會日期。」

▲▼大陸國務院總理李克強兩會閉幕記者會 。（圖／路透社）

▲今年大陸國務院總理李克強兩會閉幕記者會也採視訊會議。（圖／路透社）

另外，兩會這次創下史上最少公開會議，目前只保留的4場記者會，分別是21日全國政協開幕、22日全國人大開幕、外交部長記者會尚未公布，以及28日總理記者會，全部以視訊會議方式進行。至於政協、人大開幕行前會前記者會全部取消。其他，政協、人大代表團、部長通道通通取消公開採訪，採取線上視訊模式。

▲▼大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日在北京人民大會堂開幕,2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,人民大會堂,記者席地而坐。（圖／記者陳政錄攝）

▲今年兩會禁止媒體成群，嚴格實行零接觸視訊採訪。（2019年兩會資料圖／記者陳政錄攝）

陸媒、中外記者人數「大瘦身！」

往年，大陸各省、市、地方媒體把兩會視為每年重大活動，根據2015年兩會新聞中心統計資料顯示，報名記者多達8千人，其中3千多人是中外媒體，剩下全是各省媒體團。當時大陸政協委員、上海復旦大學教授葛劍雄也抱怨，「兩會的媒體太多了！」

今年「首次」沒有「人海採訪」的困擾，確定拿到兩會暢通門票，只有大陸三大官媒新華社、央視、人民日報；中外媒體也嚴格限縮，北京不邀請臨時入京記者採訪，只邀請部分在京的中外記者參會，今年3000多報名，最後刪減剩500多人有採訪資格，部分場次還得抽籤。港澳台記者採訪名單還沒完整公佈，據傳要兩天前才會通知報名訊息，非常保密又嚴謹。

另外，有兩會工作人員透露，大陸各省兩會媒體團進行史無前例的「大瘦身！」各省政協、人大主流媒體團，以往都是上百人大陣仗，這次縮減到十人以內。」挑選標準以長期貼身採訪時政的資深記者優先，據傳福建省只有5、6名記者被挑選上會。

▲▼大陸兩會,記者採訪。（2019資料圖／記者任以芳攝、翻攝　央視）

▲今年兩會人民大會堂廣場禁止記者追逐採訪。（2019兩會資料圖／讀者提供）

記者免追逐」改視訊會

所有駐京媒體都知道，採訪兩會最高準則，「早起的鳥兒有位子」，清晨六點排隊進入人民大會堂，已經是很晚的時間！許多陸媒、境外媒體凌晨卡位，為了取得最好的畫面。另外，往年兩會政協開幕，是所有記者練腿力的開始。

政協開幕當天，有不少明星委員像是成龍、馮小剛、姚明等..，財經界大老騰訊馬化騰、百度李彥宏也是熱門採訪對象。記者團有如老鷹抓小雞，人民大會堂廣場經常出現人採訪甜甜圈，記者瘋狂包圍政協委員，攝影機、麥克風全擠在一起，人多踩腳又碰撞，經常聽到女記者「哀叫聲」。

▼政協、人大開幕時，人民大會堂外常有採訪甜甜圈。（2019資料圖／記者曾俊豪攝）

▲▼2019政協,2019人大,兩會,人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼ 兩會專題。（圖／讀者提供）▲2020年兩會防疫新突破，採取視訊開會，展現5G新技術。（示意圖／路透社）

今年「首次」不會出現追趕跑跳碰的場景。大陸兩會所有新聞發佈會、記者會、代表通道、委員通道、部長通道等活動，場次和舉辦數量全精簡，採取電視或網路圖文直播，展現5G新技術。人大、政協新聞中心也為中外記者提供視訊服務，各新聞中心網頁將發布及時、動態議日程和議程、活動安排、會議。

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