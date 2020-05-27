改善桃市府園區車位難求　廈門街立體停車場暨活動中心動土

▲桃市府週邊廈門街立體停車場暨活動中心動土。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

改善桃園市府園區周邊停車位不足情形，「桃園區廈門街立體停車場暨活動中心統包工程」27日舉行開工典禮。交通局指出，該工程斥資6.7億元，為地下1層、地上8層的建物，預計2022年3月完工，將可提供247席汽車位及54個機車位，同時結合商場、里民活動中心、辦公室等多元功能，讓光興和中正里的里民生活機能更方便。

▲廈門街立體停車場暨活動中心完工後，可改善桃市府園區車位難求。（圖／市府提供）

出席開工典禮的副市長李憲明表示，桃園升格後，市府持續透過各項公共建設，完善整體都市發展，市府規劃興建多個立體停車場，並積極爭取中央前瞻計畫經費補助，獲交通部核定補助14案，補助經費達20億元。

▲兩年後，完工的廈門街立體停車場暨活動中心外貌。（圖／市府提供）

其中廈門街立體停車場獲得1.11億元補助；李副市長說，中壢自強多目標立體停車場及桃園公24地下停車場已順利完工啟用，中壢文化公園停車場及桃園文昌公園停車場也將在今（2020）年底陸續啟用，透過闢建智慧化立體停車場，希望解決都會區停車空間難尋的問題。

交通局長劉慶豐說，「桃園區廈門街立體停車場暨活動中心統包工程」，建築外觀以仿木紋烤漆格柵為主要立面設計，並用深色基座層、灰白色基底襯托格柵造型，透過日照光影變化，街道將呈現不同的藝術氛圍；此外，建築物的夜間照明使用LED燈帶結合立面造型，並於1、2樓臨人行道規劃店鋪商圈，不但可以提供市民有特色的休閒購物場所，也可促進地方經濟發展，並避免街道陰暗，提升市民生活品質。

包括市議員黃婉如、余信憲、黃家齊、陳美梅、交通部公路總局第一區養護工程處處長陳營富、研考會主委吳君婷、工務局副局長陳聖義、民政局副局長張世威等均一同出席活動。

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